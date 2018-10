Kavčič o odstopu: 'Ves čas samo to vprašanje. Menim, da smo na pravi poti. Vztrajali bomo'

Slovenci so v ligi C in skupini 3 osvojili prvo točko po porazih na prvih treh tekmah proti Bolgariji, Cipru in Norveški.

Proti Ciprčanom so naši nogometaši v četrtem poskusu prišli do prve točke v Ligi narodov. Pričakovanja proti ekipi, ki je pred tem izgubila 12 od 13 gostovanj, so bila sicer večja, a točka vsaj ohranja možnosti za obstanek v tem rangu tekmovanja. "Škoda, da nismo zmagali. Čestitam fantom za trud in občinstvu za podporo. Ne me spraševati o odstopu. Vsak dan to poslušam. Mislim, da smo na pravi poti, ekipa se pomlajuje, drugo pa je na drugih. Sicer pa smo šli v tekmo tako, kot je treba. Danes smo imeli tri, štiri priložnosti, pa ni šlo," je po remiju v Stožicah povedal selektor Slovenije Tomaž Kavčič. Precej boljše volje so bili v gostujoče taboru. Ciprčani so na dveh dvobojih s Slovenijo osvojili štiri točke. "Slovenija je kakovostna ekipa in mislim, da smo na dveh tekmah proti njej izvlekli maksimum. To so za nas prelomni trenutki. Pokazali smo borbenost, ekipni duh, željo. Tako se veselimo naslednjih dveh tekem, poskušali bomo iztržiti čim več," je bil dobro razpoložen selektor CipraRan Ben Simon.