Kazalo je na nov hat-trick Messija, ki pa so mu ga 'odvzeli', a Inter se bo 'pritožil'

Inter Miami je kljub temu po razburljivi tekmi prišel do zmage s 5:3, potem ko je proti Cincinnatiju uprizoril preobrat. Lionel Messi je prvič zadel v 23. minuti, drugič pa v 55. minuti. Na drugi strani so Kevin Denkey, Pavel Bucha in Evander do 64. minute poskrbeli za vodstvo Cincinnatija s 3:2.
Messiju ostal brez hat-tricka
Preobrat se je začel v 79. minuti, ko je Mateo Silvetti dosegel izenačujoči zadetek, nato pa je German Berterame v 84. minuti zadel za vodstvo Miamija.
Messi je v izdihljajih tekme prednost še povišal in v 89. minuti, kot je sprva kazalo, dosegel še tretji gol ter kompletiral hat-trick – a se je kasneje izkazalo, da zadetek ne bo priznan in je vpisan kot avtogol vratarja nasprotne ekipe Romana Celentana.
"Podrobnejši pregled posnetka kaže, da se čuvaj mreže nasproptne ekipe žoge ni dotaknil. Klub bo zahteval novi rpeglked in ugovarjal odločitvi. Verjamemo, da bo Leu gol naknadno priznan," pa je ESPN prenesel sporočilo Inter Miamija po tekmi s kar osmimi doseženimi goli.
Izraz 'hat-trick' v nogometu pomeni dosego treh golov s strani istega igralca na eni sami tekmi. Korenine tega izraza segajo v sredino 19. stoletja v kriket, kjer so igralcu, ki je izločil tri nasprotnike z tremi zaporednimi meti, podarili klobuk (angleško 'hat') kot nagrado. Kasneje se je izraz uveljavil v številnih drugih športih, vključno z nogometom, kjer označuje izjemen strelski dosežek posameznika.
Major League Soccer (MLS) je najvišja profesionalna nogometna liga v Združenih državah Amerike in Kanadi. Ustanovljena je bila leta 1993 kot del zaveze za gostovanje svetovnega prvenstva leta 1994. V zadnjih letih liga močno pridobiva na prepoznavnosti in kakovosti, saj privablja številne svetovno znane nogometne zvezdnike, kar pripomore k večji popularizaciji nogometa v regiji, kjer so tradicionalno prevladovali drugi športi, kot sta ameriški nogomet in košarka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.