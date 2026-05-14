Kazalo je na nov hat-trick Messija, ki pa so mu ga 'odvzeli', a Inter se bo 'pritožil'

Inter Miami je kljub temu po razburljivi tekmi prišel do zmage s 5:3, potem ko je proti Cincinnatiju uprizoril preobrat. Lionel Messi je prvič zadel v 23. minuti, drugič pa v 55. minuti. Na drugi strani so Kevin Denkey, Pavel Bucha in Evander do 64. minute poskrbeli za vodstvo Cincinnatija s 3:2.

Messiju ostal brez hat-tricka

Preobrat se je začel v 79. minuti, ko je Mateo Silvetti dosegel izenačujoči zadetek, nato pa je German Berterame v 84. minuti zadel za vodstvo Miamija.

Lionel Messi FOTO: Profimedia

Messi je v izdihljajih tekme prednost še povišal in v 89. minuti, kot je sprva kazalo, dosegel še tretji gol ter kompletiral hat-trick – a se je kasneje izkazalo, da zadetek ne bo priznan in je vpisan kot avtogol vratarja nasprotne ekipe Romana Celentana.

"Podrobnejši pregled posnetka kaže, da se čuvaj mreže nasproptne ekipe žoge ni dotaknil. Klub bo zahteval novi rpeglked in ugovarjal odločitvi. Verjamemo, da bo Leu gol naknadno priznan," pa je ESPN prenesel sporočilo Inter Miamija po tekmi s kar osmimi doseženimi goli.

