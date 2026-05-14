Nogomet

Kazalo je na nov hat-trick Messija, ki pa so mu ga 'odvzeli', a Inter se bo 'pritožil'

Miami, 14. 05. 2026 08.12 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Lionel Messi je zadel po podaji Rodriga de Paula

Lionel Messi je mislil, da je na tekmi rednega dela lige MLS proti FC Cincinnati dosegel hat-trick, vendar so organizatorji lige MLS zadetek razveljavili. Inter Miami po preobratu premagal Cincinnati s 5:3 in zadržal četrto mesto na lestvici po trinajstih odigranih krogih. V vodstvu je presenetljivo kanadski Vancouver. Messi je v dosedanjem delu sezone, če mu tretji gol ne bo naknadno priznan, zabil enajst golov in je drugi strelec lige.

Inter Miami je kljub temu po razburljivi tekmi prišel do zmage s 5:3, potem ko je proti Cincinnatiju uprizoril preobrat. Lionel Messi je prvič zadel v 23. minuti, drugič pa v 55. minuti. Na drugi strani so Kevin Denkey, Pavel Bucha in Evander do 64. minute poskrbeli za vodstvo Cincinnatija s 3:2.

Messiju ostal brez hat-tricka

Preobrat se je začel v 79. minuti, ko je Mateo Silvetti dosegel izenačujoči zadetek, nato pa je German Berterame v 84. minuti zadel za vodstvo Miamija.

Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Messi je v izdihljajih tekme prednost še povišal in v 89. minuti, kot je sprva kazalo, dosegel še tretji gol ter kompletiral hat-trick – a se je kasneje izkazalo, da zadetek ne bo priznan in je vpisan kot avtogol vratarja nasprotne ekipe Romana Celentana

"Podrobnejši pregled posnetka kaže, da se čuvaj mreže nasproptne ekipe žoge ni dotaknil. Klub bo zahteval novi rpeglked in ugovarjal odločitvi. Verjamemo, da bo Leu gol naknadno priznan," pa je ESPN prenesel sporočilo Inter Miamija po tekmi s kar osmimi doseženimi goli.

Razlagalnik

Izraz 'hat-trick' v nogometu pomeni dosego treh golov s strani istega igralca na eni sami tekmi. Korenine tega izraza segajo v sredino 19. stoletja v kriket, kjer so igralcu, ki je izločil tri nasprotnike z tremi zaporednimi meti, podarili klobuk (angleško 'hat') kot nagrado. Kasneje se je izraz uveljavil v številnih drugih športih, vključno z nogometom, kjer označuje izjemen strelski dosežek posameznika.

Major League Soccer (MLS) je najvišja profesionalna nogometna liga v Združenih državah Amerike in Kanadi. Ustanovljena je bila leta 1993 kot del zaveze za gostovanje svetovnega prvenstva leta 1994. V zadnjih letih liga močno pridobiva na prepoznavnosti in kakovosti, saj privablja številne svetovno znane nogometne zvezdnike, kar pripomore k večji popularizaciji nogometa v regiji, kjer so tradicionalno prevladovali drugi športi, kot sta ameriški nogomet in košarka.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI3

annonymo95
14. 05. 2026 09.21
hahahahaha vsi se trudijo in delajo vse potrebno, da ne bi slucajno prehitel Penaldica do 1000 golov... Navecji vseh casoh, nimas kaj.
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
14. 05. 2026 09.06
kljub starosti dokazuje zmda je najboljši v zgodovini..in ne rabi penalov da bo prišel do 1000golov in to z veliko manj odigranimi tekmami!!
hojladri123
14. 05. 2026 08.40
Znova delo Pereza...
