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Nogomet

Kazen za prevaranta, izsiljevalca in kvazi športna agenta

Rim, 22. 10. 2026 19.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Simone Pepe in Giuseppe Sculli

Nekdanja italijanska nogometaša Simone Pepe in Giuseppe Sculli sta prejela 18-mesečno prepoved delovanja in denarno kazen v višini 20.000 evrov, ker sta se izdajala za športna agenta, je sporočila Italijanska nogometna zveza (FIGC). Poleg tega se oba soočata tudi z obtožbami o izsiljevanju nogometašev, kazenska preiskava še poteka.

Kot poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport, je zvezno sodišče suspendiralo dva nekdanja igralca, ker sta delovala kot agenta brez licence. Soočata se tudi z obtožbami izsiljevanja zoper nogometaša, zaradi česar poteka kazenska preiskava.

Simone Pepe in Giuseppe Sculli sta bila kaznovana, ker sta se pogajala o finančnih dogovorih in sodelovala pri podpisovanju pogodb, ne da bi za to imela ustrezno licenco. Odločitev je sprejelo zvezno sodišče, ki je enako kazen - 18 mesecev prepovedi delovanja in 20.000 evrov globe - izreklo tudi odvetniku Alessandru Buccieriju, manjšinskemu delničarju v družbi SP Management Srl.

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Poleg tega se oba soočata z obtožbami o izsiljevanju nogometašev; trenutno poteka kazenska preiskava zaradi nezakonitega opravljanja poklica in poskusa izsiljevanja. Kot še poročajo italijanski mediji, naj bi Sculli in Pepe - potem ko je več mladih nogometašev preklicalo njuna pooblastila - tem mladeničem grozila in zahtevala plačila v višini več sto tisoč evrov za predčasno prekinitev njihovih pogodb.

Zdaj 43-letni Pepe je v karieri igral za Juventus, Romo, Udinese, Cagliari, Palermo in Chievo ter 23-krat nastopil tudi za italijansko reprezentanco, 45-letni Sculli pa je med drugim igral za klube, kot so Lazio, Genoa, Chievo in Pescara.

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