Kazen za prevaranta, izsiljevalca in kvazi športna agenta

Kot poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport, je zvezno sodišče suspendiralo dva nekdanja igralca, ker sta delovala kot agenta brez licence. Soočata se tudi z obtožbami izsiljevanja zoper nogometaša, zaradi česar poteka kazenska preiskava.

Simone Pepe in Giuseppe Sculli sta bila kaznovana, ker sta se pogajala o finančnih dogovorih in sodelovala pri podpisovanju pogodb, ne da bi za to imela ustrezno licenco. Odločitev je sprejelo zvezno sodišče, ki je enako kazen - 18 mesecev prepovedi delovanja in 20.000 evrov globe - izreklo tudi odvetniku Alessandru Buccieriju, manjšinskemu delničarju v družbi SP Management Srl.