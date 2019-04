'Kazni za rasizem? Toliko porabim v enem večeru'

"Iskreno povedano, sem rasistične opazke s strani črnogorskih navijačev celo pričakoval. Odločil sem se, da po tekmi o tem ne bom govoril, saj si nisem želel biti v središču pozornosti. Odigrali smo fantastično tekmo in prav je bilo, da je bila v medijskem fokusu predvsem naša predstava," je razkril Danny Rose. Poleg njega je bil opazke na račun barve kože v Podgorici deležen tudi Chelseajev mladenič Callum Hudson-Odoi. To pa ni bil prvi rasistični incident, v katerega je bil vpleten 28-letni bočni branilec. Še v majici mlade angleške reprezentance naj bi ga na obračunu v Srbiji z opico zmerjali tamkajšnji navijači. Vse skupaj je takrat vodilo tudi do fizičnega obračunavanja, zaradi katerega je bil Rose celo izključen.

"Utopično je pričakovati, da se bodo problemi z rasizmom kar prenehali. Žalostno je, da so države kaznovane z vsotami, ki jih jaz v Londonu porabim v enem večeru zabavanja. Dokler bodo kazni tako nizke, sprememb ne gre pričakovati," je svojo razočaranost nad sankcijami v povezavi z rasizmom razkril Rose. "Pred seboj imam še pet ali šest let profesionalne kariere. V nogometu želim čim bolj uživati, a po drugi strani komaj čakam, da preneham z igranjem. Problem z rasizmom na nogometnih zelenicah postaja nevzdržen."

Selektor angleške izbrane vrste je povedal, da je za rasistične opazke na tekmi s Črno goro izvedel šele iz medijev.Gareth Southgateje namreč, tako kot Tottenhamov Mauricio Pochettino, že večkrat zagrozil, da bo svojo ekipo odpeljal s terena, v kolikor na njen račun sliši rasistične opazke. Po besedah 48-letnega Angleža bi se to v Podgorici tudi zgodilo, v kolikor bi zanje vedel.