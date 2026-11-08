Kdaj se bo ob zelenice vrnil trener Bayerna?

"Po reprezentančnem premoru, torej čez dva ali tri tedne, bo Vincent Kompany znova na klopi našega kluba," je v oddaji Sonntags-Stammtisch dejal Uli Hoeness. "Bil je izpostavljen izjemnemu stresu. Delal je po 12 ur na dan in šest dni v tednu, preprosto je bilo vsega preveč," je v zvezi s tem še dodal častni predsednik nemškega velikana.
Belgijski trener je pred dobrima dvema tednoma na sedežu kluba nenadoma izgubil zavest, zatem pa so ga prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili vnetje možganskih ovojnic (meningitis), na trenerskem mestu pa ga nadomešča pomočnik Aaron Danks.
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