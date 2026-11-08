Kdaj se bo ob zelenice vrnil trener Bayerna?

"Po reprezentančnem premoru, torej čez dva ali tri tedne, bo Vincent Kompany znova na klopi našega kluba," je v oddaji Sonntags-Stammtisch dejal Uli Hoeness. "Bil je izpostavljen izjemnemu stresu. Delal je po 12 ur na dan in šest dni v tednu, preprosto je bilo vsega preveč," je v zvezi s tem še dodal častni predsednik nemškega velikana.