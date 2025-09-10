Svetli način
Nogomet

Najverjetnejši prvaki: v Španiji Real Madrid, pri nas Celje

Ljubljana, 10. 09. 2025 15.30 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
3

Nogometni observatorij (CIES) je napovedal najverjetnejše zmagovalce 29 državnih nogometnih prvenstev po svetu. Na Otoku je favorit Liverpool, v Španiji Real Madrid, v Sloveniji Celje, med vsemi državami študije pa ima najvišje možnosti Crvena zvezda.

Crvena zvezda
Crvena zvezda FOTO: Profimedia

CIES je na podlagi študije napovedal najverjetnejše prvake. Pri tem so upoštevali kakovost moštev, poletne okrepitve in minute, ki so jih igralci odigrali v preteklem letu, pri čemer so upoštevali tudi tekmovalno raven teh obračunov. Napovedali so najverjetnejše zmagovalce v 29 ligah po svetu, med katerimi je največji favorit v srbskem prvenstvu – Crvena zvezda (76,2 odstotka možnosti).

Celje
Celje FOTO: Aljoša Kravanja

Srbskemu velikanu sledijo PSG (francoska liga, 73,0 odstotka), Mamelodi Sundowns (južnoafriška liga, 70,6 odstotka) in Ferencvaroš (madžarska liga, 64,6 odstotka), nato pa je tukaj že Celje. Ti so prvenstveno lovoriko nazadnje dvignili v sezoni 2023/24, letos pa imajo 63,4 odstotka možnosti za končno slavje. Sledijo Olimpija z 21,6 odstotka, Maribor s 6,9 odstotka in Koper s 6,0 odstotka.

Real Madrid
Real Madrid FOTO: AP

V Španiji največ možnosti pripisujejo Real Madridu (40,6 odstotka), sledita pa Barcelona z 29,6 odstotka in Atletico Madrid z 22,1 odstotka. V Angliji je glavni favorit aktualni prvak Liverpool (28,9 odstotka), nekaj manj možnosti pa imajo Arsenal (18,8 odstotka), Chelsea (16,2 odstotka) in Manchester City (14,4 odstotka). V Italiji je favorit Inter (25,6 odstotka), resne možnosti pa imajo še Juventus (18,2 odstotka), Napoli (17,4 odstotka), Roma (13,3 odstotka) in Milan (11,3 odstotka).

nogomet cies prvak celje real madrid crvena zvezda liverpool inter
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wrako
10. 09. 2025 15.52
ja bi reku da ima celje 80% barca pa 60%:) sam to je sam moje mnenje😃
ODGOVORI
0 0
Loptass
10. 09. 2025 15.38
+3
Real je lani bil prvak že decembra.
ODGOVORI
3 0
Loptass
10. 09. 2025 15.48
+1
V dosojenih penalih........
ODGOVORI
1 0
