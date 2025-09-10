Najverjetnejši prvaki: v Španiji Real Madrid, pri nas Celje

Nogometni observatorij (CIES) je napovedal najverjetnejše zmagovalce 29 državnih nogometnih prvenstev po svetu. Na Otoku je favorit Liverpool, v Španiji Real Madrid, v Sloveniji Celje, med vsemi državami študije pa ima najvišje možnosti Crvena zvezda.

Crvena zvezda FOTO: Profimedia icon-expand

CIES je na podlagi študije napovedal najverjetnejše prvake. Pri tem so upoštevali kakovost moštev, poletne okrepitve in minute, ki so jih igralci odigrali v preteklem letu, pri čemer so upoštevali tudi tekmovalno raven teh obračunov. Napovedali so najverjetnejše zmagovalce v 29 ligah po svetu, med katerimi je največji favorit v srbskem prvenstvu – Crvena zvezda (76,2 odstotka možnosti).

Celje FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Srbskemu velikanu sledijo PSG (francoska liga, 73,0 odstotka), Mamelodi Sundowns (južnoafriška liga, 70,6 odstotka) in Ferencvaroš (madžarska liga, 64,6 odstotka), nato pa je tukaj že Celje. Ti so prvenstveno lovoriko nazadnje dvignili v sezoni 2023/24, letos pa imajo 63,4 odstotka možnosti za končno slavje. Sledijo Olimpija z 21,6 odstotka, Maribor s 6,9 odstotka in Koper s 6,0 odstotka.

Real Madrid FOTO: AP icon-expand

V Španiji največ možnosti pripisujejo Real Madridu (40,6 odstotka), sledita pa Barcelona z 29,6 odstotka in Atletico Madrid z 22,1 odstotka. V Angliji je glavni favorit aktualni prvak Liverpool (28,9 odstotka), nekaj manj možnosti pa imajo Arsenal (18,8 odstotka), Chelsea (16,2 odstotka) in Manchester City (14,4 odstotka). V Italiji je favorit Inter (25,6 odstotka), resne možnosti pa imajo še Juventus (18,2 odstotka), Napoli (17,4 odstotka), Roma (13,3 odstotka) in Milan (11,3 odstotka).