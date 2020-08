Kdo bo izzval Bayern v polfinalu Lige prvakov: Manchester City ali Lyon? 0:0*

Čeprav so si nogometaši Lyona po nekoliko presenetljivem preboju v četrtfinale Lige prvakov še dodatno dvignili samozavest pred dvobojem z Manchester Cityjem, je tudi varovancem Rudija Garcije bolj ali manj jasno, da se bo nocoj veliko več vprašalo Manchester City, ki velja za absolutnega favorita v boju za zadnjo polfinalno vstopnico.

Na zmagovalca nocojšnjega obračuna na stadionu Jose Alvalade v Lizboni že čaka neverjetni Bayern, ki je dan poprej pometel z Barcelono. Strateg moštva iz modrega dela Manchestra Josep Guardiola ne skriva želje, da bi po težko ponovljivem obdobju, ki ga je pred leti spisal na klopi Barcelone, še enkrat visoko v zrak dvignil najprestižnejšo nogometno klubsko lovoriko na svetu.



Katalonski strokovnjak je malce presenetil z izbiro začetne enajsterice, v kateri so se ob vratarju Edersonu znašli naslednji nogometaši: Walker, Garcia, Laporte in Cancelo tvorijo obrambno vrsto angleških podprvakov, na sredini igrišča bodo ton igri dajali vezisti Fernandinho, Rodri in Gündogan, medtem ko bodo največjo nevarnost za vrata Lyona predstavljali Sterling, De Bruyne in Jesus. Garcia na drugi strani bo pritisk na zadnjo vrsto Cityja skušal vršiti z napadalnim dvojcem Depay - Ekambi, v zvezno vrsto je postavil pet nogometašev: Duboisa, Caquereta, Guimaresa, Aouarja in Corneta, v obrambni vrsti pa bodo ob vratarju Lopesu še Denayer, Marcelo in Marcal.

Liga prvakov, četrtfinale, izid:

Manchester City - Lyon 0:0* (-:-)



* - v živo



Začetni postavi:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Cancelo; Rodri, Fernandinho, Gündogan; Sterling, Jesus, De Bruyne.

Trener: Josep Guardiola.

Lyon (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimares, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay.

Trener: Rudi Garcia.

Glavni sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska).