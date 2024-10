Kdo bo na klopi Uniteda zamenjal Ten Haga?

OGLAS

O nasledniku Erika ten Haga se na otoku špekulira že dolgo. V tamkajšnjih časnikih so se seznami najbolj primernih trenerjev začeli pojavljati že krepko pred koncem minule sezone, ki jo je Ten Hag kljub izjemno slabim izidom v prvenstvu zaključil z osvojitvijo FA pokala. Tako se je še enkrat znova rešil in novo vodstvo kluba pod taktirko Jima Radcliffa mu je poleti ponudilo novo priložnost. Prvenstveni poraz proti West Hamu minuli konec tedna in 14. mesto na lestvici Premier League ter 21. mesto na lestvici Lige Evropa sta sodu izbila dno. Zdaj je vprašanje, kdo ga bo nasledil na klopi še vedno enega največjih klubov na svetu.

Ruud van Nistelrooy Nizozemec zelo dobro pozna hodnike Old Trafforda. Kot napadalec Manchester Uniteda je pod vodstvom legendarnega Alexa Fergusona dosegel kar 150 golov in zaseda 11. mesto na večni lestvici strelcev v klubu. Svojo trenersko kariero je začel kot pomočnik trenerja pri nizozemski reprezentanci, nato pa je od leta 2016 do leta 2021 vodil različne starostne skupine v PSV-jevem mladinskem pogonu. V sezoni 2022/23 je prevzel vodenje članske ekipe svojega nekdanjega kluba in osvojil nizozemski pokal. Po javnem nezadovoljstvu igralcev z njegovim načinom vodenja je klub zapustil že po eni sezoni. Manchester United ga je pred začetkom sezone povabil nazaj in ga posadil na mesto pomočnika Erika ten Haga. Mnogi novinarji v Angliji so že takrat namigovali, da je Van Nistelrooy na ta položaj bil postavljen kot varovalka v primeru odhoda glavnega trenerja in zdaj se je to tudi uresničilo.

Ruud van Nistelrooy je bil pomočnik Erika ten Haga. FOTO: AP icon-expand

Spomnimo, da je svojo pot do mesta glavnega trenerja v Manchestru podobno začel tudi njegov nekdanji soigralec Ole Gunnar Solskjaer, ki je v sezoni 2018/19 po odhodu Joseja Mourinha tudi postal začasni trener. Kmalu za tem je postal tudi uradni glavni trener in na tem položaju zdržal vse do sezone 2021/22, ko je po 149 tekmah tudi on zapustil klub. Njegovemu odhodu je na klop začasno stopil še en nekdanji igralec kluba Michael Carrick, ki pa je po treh tekmah svoje mesto prepustil Ralfu Ragnicku. Pred Carrickom in Solskjaerom je podobno izkušnjo imel še en nekdanji igralec Uniteda Ryan Giggs, ki je klub leta 2014 začasno vodil na štirih obračunih, nato pa mesto prepustil Luisu van Gaalu. Ruben Amorim Rubena Amorima so po odhodu Jürgena Kloppa dolgo povezovali prevzemom Liverpoola, a Arne Slot za zdaj dokazuje, da je odločitev vodstva rdečih, ki se ni odločilo za glavnega trenerja Sportinga, bila pravilna. Portugalski velikan je pod njegovim vodstvom leta 2021, ko je bil star zgolj 36 let, osvojil svoj prvi naslov portugalskega prvaka po dolgih 19 letih, v minuli sezoni pa mu je ponovno uspel veliki podvig. Nekdanji nogometaš Benfice je pri zgolj 33 letih starosti prevzel vodenje Brage, s katero je prvič po 65 letih v gosteh premagal Benfico. Marca leta 2020 je Sporting zanj odštel kar 10 milijonov evrov odškodnine in zdaj je jasno, da se jim je velika investicija več kot obrestovala. Po poročanju številnih medijev naj bi Almorim bil glavni favorit za trenerski stolček pri Unitedu. V ponedeljek naj bi se njegovi predstavniki že pogajali o njegovi potencialni plači.

Ruben Amorim blesti na klopi portugalskega velikana Sportinga. FOTO: AP icon-expand

Thomas Frank Danec je zaslovel na klopi londonskega Brentforda, ki ga je prevzel leta 2018. Pred tem je v tem klubu dve leti bil pomočnik trenerja, med letoma 2013 in 2016 pa je vodil danski Bröndby. Brentford je prevzel v drugi angleški ligi (Championship) in ga leta 2021 popeljal v Premier League. Tam je prvo sezono zaključil na 13. mestu, drugo pa na devetem. Brentford je pod njegovim vodstvom postal znan kot zelo organizirano moštvo, ki kljub nizkem proračunu iz leta v leto presega pričakovanja. Torej ravno nasprotno od Manchester Uniteda pod taktirko Ten Haga. Flick se je že odzval na namigovanja, da bi lahko prestopil v United. "Nosim odgovornost do Brentforda, navijačev, vodstva, igralcev in zaposlenih. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ampak tu sem zelo srečen," je dejal trener z obilico izkušenj v Premier League.

Bo naslednik Erika ten Haga na mestu glavnega trenerja Manchester Uniteda postal trenutni trener Brentforda Thomas Frank? FOTO: AP icon-expand

Graham Potter Frank bi v primeru prestopa v United sledil poti, ki jo je pred njim tlakoval Potter. Tudi on je svojo trenersko pot začel v Skandinaviji, kjer je Östersunds med letoma 2011 in 2018 iz tretje lige popeljal v prvo. Na otoku je največji vtis do zdaj pustil na klopi Brightona, kjer je med letoma 2019 in 2022 majhen klub najvišje popeljal do devetega mesta v Premier League. Sledil je prestop v enega od angleških velikanov, a njegova kariera na klopi Chelseaja je lahko veliko opozorilo za Franka. Klop Londončanov je zapustil po malo več kot letu dni, od aprila lani pa so ga povezovali z mnogimi klubi in celo mestom angleškega selektorja. Minuli teden se je odzval na namige, da bi lahko postal naslednji trener Uniteda. "Sem edini trener na svetu, ki ga v istem tednu povezujejo s Stoke Cityjem in Napolijem. Veliko člankov, ki jih berem, je neresničnih. Medijem ne verjamem vsega," je namigovanja angleških medijev zanikal Potter.

Graham Potter je že vodil enega od angleških velikanov, a Chelsea je vodil le malo več kot leto dni. FOTO: AP icon-expand

Simone Inzaghi Eden redkih trenerjev na seznamu z velikimi evropskimi izkušnjami. Inter je leta 2023 popeljal do velikega finala Lige prvakov. Na klopi Interja in Lazia je trikrat osvojil italijanski pokal, z Interjem pa je v minuli sezoni bil tudi italijanski prvak. Je pragmatičen trener, ki ne navdušuje s stilom igre, a njegova moštva skoraj ničesar ne prepustijo naključju. S prihodom v Anglijo bi sledil bogati zgodovini italijanskih trenerjev v Premier League. V zadnjih 15 letih so kar štirje italijanski trenerji osvojili angleško prvenstvo. Robertu Manciniju je to uspelo z Manchester Cityjem, Claudiu Ranieriju z Leicestrom, Carlu Ancelottiju in Antoniu Conteju pa s Chelseajem.

Simone Inzaghi je z Interjem lani izgubil v finalu Lige prvakov proti Manchester Cityju in Pepu Guardioli. FOTO: AP icon-expand

Kieran McKenna V svetovnih merilih verjetno najmanj znano ime na tem seznamu. A navijači Uniteda ga zelo dobro poznajo. 38-letnik je svojo profesionalno nogometno kariero zaključil pri zgolj 23 letih, isto sezono pa je že stopil v vlogo skavta na Univerzi Loughborough. Leta 2010 je postal trener mladih nogometašev pri Nottingham Forestu, isto funkcijo pa je nato opravljal pri Leicestru in Tottenhamu, leta 2016 pa je postal skavt in U18 trener pri Unitedu. Kaos pri Manchester Unitedu mu je zagotovo zelo znan, saj je med leti 2018 in 2021 bil pomočnik trenerja pod Solskjaerjem, Mourinhom, Ragnickom in Carrickom. Leta 2021 je postal glavni trener Ipswicha, ki ga je prevzel v tretji angleški ligi (League One). Z atraktivno igro je že v naslednji sezoni napredoval v Championship, leto pozneje pa je napredoval v slovito Premier League. Ipswich v tej sezoni ne blesti, saj brez zmage zaseda 18. mesto, ki bi po koncu sezone vodilo nazaj v Championship.

Kieran McKenna je eden najbolj obetavnih mladih trenerjev na otoku. FOTO: AP icon-expand

Edin Terzic, Xavi, Zinedine Zidane Edin Terzić je pred to sezono zapustil klop Borussie Dortmund, s katero je v minuli sezoni izgubil v velikem finalu Lige prvakov proti Real Madridu. Svojo trenersko kariero je začel v mladinskem pogonu Borussie. Nato je bil pomočnik Slavena Bilića pri Bešiktašu in West Hamu. Leta 2017 se je vrnil v Dortmund, kjer je bil pomočnik Luciena Favreja. Leta 2020 je postal začasni trener tega kluba, leta 2022 pa je postal glavni trener nemškega velikana.

Zinedine Zidane je nazadnje bil glavni trener leta 2021, ko je zapustil klop Real Madrida. FOTO: AP icon-expand