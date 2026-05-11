Kdo bo na koncu dvignil lovoriko v zrak: Brinje ali Aluminij?

Moško pokalno tekmovanje je poskrbelo za precej presenetljiva finalista. Aluminij v prvi ligi zaseda sedmo mesto, grosupeljska zasedba pa je drugoligaš. A oba sta na poti do finala izločila favorite. Grosupeljčani v šestnajstini finala Maribor, v osmini Bistrico, v četrtfinalu Olimpijo, v polfinalu pa še Radomlje, na drugi strani pa so Kidričani po vrsti premagali nižjeligaše Žiri, Polane, Fužinar, v polfinalu pa prvoligaša Bravo. Aluminij bo tretjič igral v finalu slovenskega pokala, za zdaj je še brez lovorike. "Pričakujemo težko in kakovostno tekmo. Menim, da kljub drugačnemu mnenju javnosti nismo v neki prednosti. Tekma bo na življenje ali smrt," je na novinarski konferenci v Ljubljani ocenil trener Aluminija Jura Arsič.

Dodal je, da se sami otepajo vloge favorita iz več razlogov. "O taktiki, tehniki in fizični pripravljenosti je v tem delu sezone brezpredmetno govoriti. Večinoma bo odločala mentalna priprava," meni Arsić, ki bo imel z izjemo dlje odsotnih Ivijana Svržnjaka in Amirja Feratovića na voljo vse svoje igralce. Trener Brinja Goran Marković bo na drugi strani pogrešal kaznovanega Miho Dobnikarja. "Plan je v 90 odstotkih narejen, mogoče pa bomo v sredo še s čim presenetili, tudi naše igralce," je povedal Marković. "Dokazalo se je, da je čar pokala ta, da lahko tudi manjši klubi presenetijo velike. Mi smo popestritev za slovenski nogomet."

Kot je dodal, ekipo Aluminija dobro poznajo. "Vemo, kaj lahko pričakujemo. Pripravljali se bomo tako kot na vsako tekmo ... Menim, da bodo poleg mentalne priprave odločali tudi nekateri taktični detajli, bo pa naša naloga v glavnem fante umiriti." Kapetan Brinja Nejc Pušnik je dejal, da jih je mogoče na začetku kdo podcenjeval. "To je vrhunec sezone za nas, nihče ni pričakoval, da bomo prišli do tu. Ampak zdaj pa gremo po zmago." Grosupeljčane sicer po pokalu čaka še pester konec sezone, v drugi ligi se borijo za napredovanje v prvo, do konca sta še dva kroga, potem pa mogoče še dve tekmi s Primorjem v dodatnih kvalifikacijah za prvo ligo.

V ženskem finalu se bosta srečali najboljši ekipi ženske lige. Vodilna Mura Nona bo lovila 12. pokalno lovoriko, Radomlje pa prvo. Radomljanke so v tej sezoni proti Sobočankam enkrat izgubile, dvakrat pa remizirale. "En cilj smo dosegli z naslovom državnega prvaka. Lani nismo dobili pokala; vemo, kjer smo zgrešili, tako da bomo to letos poskušali popraviti. Tekmece poznamo dobro, oni so nam prepustili vlogo favorita, mi pa jo njim nazaj. So dobra ekipa, ki napreduje iz leta v leto," je povedal strateg Mure Vladimir Kokol, ki ima precej težav s poškodbami v kadru, "ostali smo praktično brez zvezne vrste".