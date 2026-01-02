Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Kdo bo nasledil Enza Maresco?

London , 02. 01. 2026 11.17 pred 36 minutami 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Liam Rosenior

Na novega leta dan je angleški velikan Chelsea sporočil, da se je razšel s trenerjem Enzom Maresco. Novica je, kakopak, hitro sprožila ugibanja, kdo bo nasledil italijanskega strokovnjaka. Zaenkrat najvišje kotira 41-letni Anglež Liam Rosenior.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vsaj tako poročajo angleški mediji. BBC je denimo zapisal, da se trenutni trener Strasbourga zdi edina logična možnost. Gre za 41-letnika, ki je v preteklosti v Angliiji že vodil Hull City. Kot nogometaš je v Premier League zbral 141 nastopov, največ časa je preživel prav pri Hull Cityju. 

Rosenior naj bi imel podporo Chelseajevega vodstva, bojda pa tudi pri francoskem Strasbourgu že iščejo njegovega naslednika.

Če do dogovora z Roseniorjem ne bi prišlo, je v igri še nekaj kandidatov. BBC denimo izpostavlja dolgoletnega trenerja Ipswich Towna Kierana McKenno, pa tudi Roberta de Zerbija. Italijan je trenutno na klopi Marseilla, a se ga je s Chelseajem že povezovalo pred dvema letoma, ko so se na Stamford Bridgeu nato odločili za njegovega rojaka Enza Maresco.

V prid Roseniorju gre tudi dejstvo, da sta Chelsea in Strasbourg v lasti istega konzorcija BlueCo, ki ga vodi Američan Todd Boehly.

nogomet enzo maresca chelsea liam rosenior

V tragičnem požaru resno poškodovan član francoskega prvoligaša

SORODNI ČLANKI

V tragičnem požaru resno poškodovan član francoskega prvoligaša

V 2025 konec neverjetnega Ronaldovega niza

Bijol z Leedsom do točke na Anfieldu, City remiziral s Sunderlandom

Gabon po polomu v Maroku odpustil Aubameyanga in suspendiral reprezentanco

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
cekin
Portal
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Mama umrla, sin v predalu odkril njeno dobitno loterijsko srečko
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
moskisvet
Portal
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Tako lepe živali zagotovo še niste videli
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425