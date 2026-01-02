Kdo bo nasledil Enza Maresco?

Vsaj tako poročajo angleški mediji. BBC je denimo zapisal, da se trenutni trener Strasbourga zdi edina logična možnost. Gre za 41-letnika, ki je v preteklosti v Angliiji že vodil Hull City. Kot nogometaš je v Premier League zbral 141 nastopov, največ časa je preživel prav pri Hull Cityju.

Rosenior naj bi imel podporo Chelseajevega vodstva, bojda pa tudi pri francoskem Strasbourgu že iščejo njegovega naslednika.

Če do dogovora z Roseniorjem ne bi prišlo, je v igri še nekaj kandidatov. BBC denimo izpostavlja dolgoletnega trenerja Ipswich Towna Kierana McKenno, pa tudi Roberta de Zerbija. Italijan je trenutno na klopi Marseilla, a se ga je s Chelseajem že povezovalo pred dvema letoma, ko so se na Stamford Bridgeu nato odločili za njegovega rojaka Enza Maresco.

V prid Roseniorju gre tudi dejstvo, da sta Chelsea in Strasbourg v lasti istega konzorcija BlueCo, ki ga vodi Američan Todd Boehly.