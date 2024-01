Kdo bo na klopi Liverpoola nasledil Kloppa? Prednjačita dve imeni

OGLAS

Če se je še pred kratkim zdelo, da bo slej kot prej na klop Liverpoola sedel dolgoletni kapetan kluba Steven Gerrard, je ta možnost sedaj zelo majhna. Nekdanji vezist je po trenersko kariero začel v mladinskih selekcijah Liverpoola, v članskem nogometu pa je kot trener debitiral na Škotskem, kjer je navdušil. V dveh sezonah je Glasgow Rangerse vrnil na vrh škotskega nogometa, v tretji pa jim je zagotovil tudi prvi naslov škotskega prvaka po desetih letih. Njegova druga trenerska postojanka je bila nato Aston Villa, kjer pa se Anglež ni najbolje znašel in po le dveh zmagah na prvih 12 ligaških tekmah sezone 2022/23, je 'dobil nogo'. Čeprav naj bi se zanj zanimali številni angleški klubi, se je Gerrard odpravil v Savdsko Arabijo, kjer je julija lani prevzel Al Ettifaq in po le pol leta kljub slabi formi podpisal podaljšanje pogodbe, ki ga s savdskim prvoligašem veže do leta 2027 in mu na leto nanese kar 17 milijonov evrov in pol. Zato je malo verjetno, da bi bilLiverpool, ki ni znan po razsipanju denarja, pripravljen mastno plačati za tako neizkušenega trenerja kot je Gerrard, pa čeprav je klubska legenda.

Steven Gerrard FOTO: AP icon-expand

Je pa zato glavni kandidat za kmalu prosto trenersko mesto Gerrardov nekdanji soigralec pri Redsih Xabi Alonso. Bask, ki je bil tako kot Gerrard, eden ključnih mož Liverpoola sredi 2000-ih let, je za razliko od nekdanjega soigralca eno najbolj vročih trenerskih imen ta hip. Nekdanji španski reprezentant je bil še pred šestimi leti trener ekipe Real Madrida do 14 let nato pa se prvič v članski nogomet podal, ko je junija 2019 prevzel B moštvo španskega prvoligaša Real Sociedada. V dveh sezonah na klopi belo modrih je Alonso ekipo uspešno iz tretje popeljala v drugo špansko ligo in nato izpadel nazaj v tretjo. Potem pa je zanj nastopil selitev v Nemčijo, kjer je sedel na klop Bayerja iz Leverkusna, pri katerem je še danes. 42-letnik je v sezoni in pol Lekarnarje, ki so se le redko borili za najvišja mesta v Bundesligi, popeljal na sam vrh, kjer ima po 19 odigranih krogih dve točki prednosti pred serijskim prvakom Bayernom iz Münchna, njegovo moštvo pa je ob tem še neporaženo. Če bi Alonso uspel prekiniti enajstletno dominanco Bavarcev bo to njegovi kandidaturi zagotovo dalo dodatno težo. Ob tem velja poudariti, da je Španec že leta 2018, ko je začenjal trenersko kariero v intervjuju za angleški talkSport dejal, da bi bilo vodenje Liverpoola zanj 'nekaj o čemer sanja'.

Xabi Alonso FOTO: AP icon-expand

Drugo ime, ki ga angleški mediji trenutno najglasneje povezujejo z Liverpoolom pa je Roberto De Zerbi. Italijan, ki je bil v prvem desetletju trenerske kariere relativno neznan, je od prihoda v angleški Brighton & Hove Albion postal pravo razodetje. Z napadalno usmerjenim in progresivnim nogometom na klopi je hitro postal eden najbolj vročih trenerjev, ki je navdušil ne le ljubitelje nogometa, temveč tudi trenerske kolege. Pep Guardiola je De Zerbija namreč označil za 'enega najvplivnejših trenerjev v zadnjih 20 letih', potem, ko je Italijan z Brightonom lani v angleški Premier ligi zasedel šesto mesto in se uvrstil v Ligo Evropa. Za 44-letnega De Zerbija je Guardiola še dejal, da bi lahko bil eden izmed njegovih naslednikov na klopi Cityja, zato bi Liverpool lahko z Italijanom celo 'ubil dve muhi na en mah'.

Roberto De Zerbi FOTO: AP icon-expand

In kdo so ostali potencialni kandidati za trenersko mesto pri Liverpoolu? mož, ki se ga že nekaj časa povezuje s selitvijo na otok je nekdanji trener Leipziga in Bayerna Julian Nagelsmann, ki je bil pred Liverpoolom že v pogovorih za trenersko mesto pri Chelseaju in Tottenhamu. 36-letni Nemec je po odhodu iz Bayerna, kjer je imel procentualno gledano četrti najboljši odstotek zmag v zgodovini nemškega velikana, prevzel nemško reprezentanco, s katero pa je podpisal pogodbo le do konca domačega evropskega prvenstva, ki ga bo to poletje gostila Nemčija.

Julian Nagelsmann FOTO: AP icon-expand

Med drugimi možnimi kandidati se omenjajo tudi nekateri trenerji, ki so trenutno brez kluba. Eden izmed takih je Graham Potter, ki je po odličnem stažu na klopi Brightona hitro ostal brez službe pri Chelseaju, kjer je bil odpuščen po le nekaj manj kot osmih mesecih dela. 48-letnik sicer na angleških stavnicah še vedno ostaja favorit za potencialno zamenjavo Erika ten Haga pri Manchester Unitedu, a je mogoče zanj še bolj mamljiva priložnost, da bi po koncu sezone prevzel Kloppovo mesto.

Graham Potter FOTO: AP icon-expand

Že nekaj časa je brez kluba tudi Zinedine Zidane, ki je v dveh obdobjih španskega velikana Real Madrid popeljal do dveh naslovov v La Ligi in treh v Ligi prvakov. Njegova prihodnost ostaja misterija, čeprav so nekateri francoski mediji prepričani, da bo po Euru 2024 na mestu glavnega trenerja Francije zamenjal Didierja Deschampsa.

Zinedine Zidane FOTO: AP icon-expand