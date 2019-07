Kdo bo nasledil Kompanyja? 'Igralci bodo določili novega kapetana'

Na zadnji tekmi, azijskem turnirju Premier League, je sinje-modre do zmage vodil David Silva, ki je po odhodu Belgijca nogometaš z najdaljšim stažem v klubu. Španec je sicer zatrdil, da bo to njegova zadnja sezona na Etihadu. "Deset let je bilo dovolj," je pred začetkom priprav dejal Silva, ki mu bo v novi sezoni najverjetneje pripadel kapetanski naziv.