Kdo bo naslednik Simaa? Sanchez, Žlogar, Anđelković...

Nogometaši Olimpije so po zadnji prvenstveni zmagi v Domžalah (3:1) misli že (pre)usmerili v povratno tekmo 3. predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo proti albanski Egnatii. Še pred tem bodo zeleno-beli izvedeli ime novega trenerja, ki bo nasledil neuspešnega Portugalca Jorgea Simaa. Novinarsko konferenco iz Stožic bomo od 14.00 naprej prenašali na 24ur.com.

Začasni trener zmajev, 44-letni Hrvat Ivan Senzen, je na dveh tekmah vknjižil po eno zmago in remi. Slednjega prejšnji četrtek na prvem obračunu 3. predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo proti albanskemu prvaku Egnatii (0:0), povratni obračun, ki ga boste lahko ta četrtek v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO od 20.50 naprej, pa bo s trenerskega stolčka vodilo novo ime. V ljubljanskem taboru so se glede naslednika Jorgea Simaa pričakovano zavili v molk. Čeprav je športni direktor aktualnih slovenskih državnih prvakov Goran Boromisa pred prvo tekmo z Egnatio na novinarski konferenci poudaril, da trenutno še nimajo izbranega novega trenerja, ki bi Olimpijo vrnil na stare tirnice, pa so v zadnjih dneh v javnost že pricurljala prva potencialna imena Portugalčevega naslednika.

Slavje Victorja Sancheza ob osvojitvi naslova državnega prvaka v minuli sezoni. Se bo med navijači zeleno-belih priljubljeni Španec po le treh mesecih vrnil na kraj zločina? FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Povratek Sancheza, Tonči Žlogar, Milan Anđelković ali kdo četrti?

Najzvestejši privrženci zeleno-belih še niso pozabili vsega lepega, ki jim ga je v lanski sezoni prinesel Victor Sanchez. Španski strokovnjak se je po le eni sezoni poslovil od vodenja Olimpije, kar je znova povzročilo precej slabe volje pri tistih, ki jim srce bije za zeleno-bele. Ponovila se je namreč zgodba izpred dveh let, ko je po šampionski sezoni dvignil sidro danes zelo uspešni strateg Celja Albert Riera. "You're always on my mind" naj bi si pred nekaj dnevi ob prvem telefonskem pogovoru po junijskem Sanchezovem odhodu iz Stožic prepevala Boromisa in omenjeni Španec. Se torej po slabih treh mesecih na kraj zločina vrača taisti Sanchez, ki so se ga v upravi kluba tako zlahka in prepotentno odrekli predsednik Adam Delius, direktor Igor Barišić in ostala druščina?

Jorge Simao je pri vodenju Olimpije pustil katastrofalen vtis. FOTO: Damjan Žibert icon-expand