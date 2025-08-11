Kdo bo naslednik Simaa? Sanchez, Žlogar, Anđelković...

Začasni trener zmajev, 44-letni Hrvat Ivan Senzen, je na dveh tekmah vknjižil po eno zmago in remi. Slednjega prejšnji četrtek na prvem obračunu 3. predkroga kvalifikacij za Konferenčno ligo proti albanskemu prvaku Egnatii (0:0), povratni obračun, ki ga boste lahko ta četrtek v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO od 20.50 naprej, pa bo s trenerskega stolčka vodilo novo ime.
V ljubljanskem taboru so se glede naslednika Jorgea Simaa pričakovano zavili v molk. Čeprav je športni direktor aktualnih slovenskih državnih prvakov Goran Boromisa pred prvo tekmo z Egnatio na novinarski konferenci poudaril, da trenutno še nimajo izbranega novega trenerja, ki bi Olimpijo vrnil na stare tirnice, pa so v zadnjih dneh v javnost že pricurljala prva potencialna imena Portugalčevega naslednika.
Povratek Sancheza, Tonči Žlogar, Milan Anđelković ali kdo četrti?
Najzvestejši privrženci zeleno-belih še niso pozabili vsega lepega, ki jim ga je v lanski sezoni prinesel Victor Sanchez. Španski strokovnjak se je po le eni sezoni poslovil od vodenja Olimpije, kar je znova povzročilo precej slabe volje pri tistih, ki jim srce bije za zeleno-bele.
Ponovila se je namreč zgodba izpred dveh let, ko je po šampionski sezoni dvignil sidro danes zelo uspešni strateg Celja Albert Riera. "You're always on my mind" naj bi si pred nekaj dnevi ob prvem telefonskem pogovoru po junijskem Sanchezovem odhodu iz Stožic prepevala Boromisa in omenjeni Španec. Se torej po slabih treh mesecih na kraj zločina vrača taisti Sanchez, ki so se ga v upravi kluba tako zlahka in prepotentno odrekli predsednik Adam Delius, direktor Igor Barišić in ostala druščina?
Morda pa priložnost za vodenje članskega moštva dobi nekdo iz domače stroke. Ljubljanski kuloarji ponujajo imeni nekdanjega nogometaša Olimpije Tončija Žlogarja, sicer nekdanjega trenerja kranjskega Triglava, Mure in Domžal, in zdajšnjega stratega ajdovskega Primorja Milana Anđelkovića.
