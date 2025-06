Kdo bo okrepil Barcelono? Na seznamu želja 36-letni Perišić

Ivan Perišić je pred slabim letom zapustil Tottenham in se kot prost igralec preselil k Hajduk Splitu, kjer je svojo kariero tudi začel. Številni so predvidevali, da bo to zadnja postaja njegove kariere, a je zaradi nesporazumov po manj kot dveh mesecih prekinil pogodbo. Nov izziv je našel v Eindhovnu, kjer je s PSV-jem postal nizozemski prvak in dokazal, da lahko kljub starosti in določenim težavam s poškodbami še zmeraj igra na najvišjem nivoju.

To je opazila tudi Barcelona, natančneje trener Hansi Flick, ki je s hrvaškim zvezdnikom sodeloval že pri Bayernu. Nizozemski klub na izkušenega krilnega napadalca pritiska z novo, dveletno pogodbo, 36-letnik pa naj bi trenutno razmišljal le o blaugrani. "Perišić želi svetovno prvenstvo dočakati v vrhunski formi. Verjame, da mu igranje za Barcelono daje boljše možnosti za to. Pripravljen je sprejeti tudi nižjo plačo," piše španski medij Mundo Deportivo.