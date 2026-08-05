Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Medtem ko je nova sezona slovenskega prvenstva že v polnem teku, so klubi iz največjih lig stare celine od novega tekmovalnega obdobja še precej oddaljeni. Slednje pa se bo nekoliko prej začelo za PSG in Aston Villo, ki se bosta čez natanko en teden v Salzburgu srečala v okviru Evropskega superpokala. Čast igranja na tekmi, po kateri se podeli prva Uefina lovorika sezone, pripade aktualnima zmagovalcema Lige prvakov in Lige Evropa.

PSG FOTO: AP

Najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje je minulo sezono še drugič v klubski zgodovini in obenem drugič zapored osvojil francoski PSG, ki je v finalu po enajstmetrovkah premagal Arsenal. Na enak način je na lanski izvedbi Evropskega superpokala padel tudi njihov največji rival Tottenham, katerega je na prestolu Lige Evropa nasledila Aston Villa, ki je v finalu zanesljivo s 3:0 odpravila nemški Freiburg.

Aston Villa FOTO: AP

Medsebojna zgodovina

PSG in Aston Villa sta bila pod okriljem Uefe tekmeca prvič in za zdaj zadnjič v četrtfinalu Lige prvakov v sezoni 2024/25. Na prvi tekmi smo hitro videli šok na Parku princev, izid pa je nato izenačil Desire Doue. V nadaljevanju so domači pokazali boljši obraz, Khvicha Kvaratskhelia in Nuno Mendes pa sta v drugem polčasu poskrbela za lepo prednost Parižanov pred povratnim obračunom (3:1). Tekma na Otoku se je začela po željah gostov, za katere sta v uvodne pol ure zadela oba bočna branilca. Nogometaši iz Birminghama se kljub zaostanku štirih golov v skupnem seštevku niso predali in do 57. minute kar trikrat zadeli. Od podaljška jih je tako ločil le zadetek, v drugem polčasu so prevladovali in bili nekajkrat blizu velikega presenečenja, zabiti pa niso več uspeli. PSG je s skupnim izidom 5:4 prišel do napredovanja.

PSG - Aston Villa FOTO: Profimedia

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