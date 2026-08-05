Kdo bo osvojil prvo evropsko lovoriko sezone?

Medtem ko je nova sezona slovenskega prvenstva že v polnem teku, so klubi iz največjih lig stare celine od novega tekmovalnega obdobja še precej oddaljeni. Slednje pa se bo nekoliko prej začelo za PSG in Aston Villo, ki se bosta čez natanko en teden v Salzburgu srečala v okviru Evropskega superpokala. Čast igranja na tekmi, po kateri se podeli prva Uefina lovorika sezone, pripade aktualnima zmagovalcema Lige prvakov in Lige Evropa.
Najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje je minulo sezono še drugič v klubski zgodovini in obenem drugič zapored osvojil francoski PSG, ki je v finalu po enajstmetrovkah premagal Arsenal. Na enak način je na lanski izvedbi Evropskega superpokala padel tudi njihov največji rival Tottenham, katerega je na prestolu Lige Evropa nasledila Aston Villa, ki je v finalu zanesljivo s 3:0 odpravila nemški Freiburg.
Medsebojna zgodovina
PSG in Aston Villa sta bila pod okriljem Uefe tekmeca prvič in za zdaj zadnjič v četrtfinalu Lige prvakov v sezoni 2024/25. Na prvi tekmi smo hitro videli šok na Parku princev, izid pa je nato izenačil Desire Doue. V nadaljevanju so domači pokazali boljši obraz, Khvicha Kvaratskhelia in Nuno Mendes pa sta v drugem polčasu poskrbela za lepo prednost Parižanov pred povratnim obračunom (3:1).
Tekma na Otoku se je začela po željah gostov, za katere sta v uvodne pol ure zadela oba bočna branilca. Nogometaši iz Birminghama se kljub zaostanku štirih golov v skupnem seštevku niso predali in do 57. minute kar trikrat zadeli. Od podaljška jih je tako ločil le zadetek, v drugem polčasu so prevladovali in bili nekajkrat blizu velikega presenečenja, zabiti pa niso več uspeli. PSG je s skupnim izidom 5:4 prišel do napredovanja.
Prestopna tržnica
Kljub dvema zaporednima naslovoma v Ligi prvakov je PSG letos v poletnem prestopnem roku precej aktiven. Klub so zapustili kar trije napadalci. Lee Kang-in je prestopil v Atletico Madrid, Randal Kolo Muani je okrepil Juventus, Goncalo Ramos pa bo v prihodnje igral za Milan. Čeprav omenjeni pri PSG-ju niso imeli zelo vidne vloge, je klub z njihovimi prodajami skupno zaslužil več kot 150 milijonov evrov.
Na izhodnih vratih naj bi bil tudi Bradley Barcola, okrepitev pa za zdaj še niso potrdili. Vse je že dogovorjeno z desnim krilnim napadalcem Maghnesom Akliouchejem, blizu prestopa pa sta tudi levi krilni napadalec Mika Godts in vratar Zion Suzuki. Če se bo vse odvijalo po načrtih, bi kdo od omenjenih utegnil zaigrati v superpokalu.
PSG torej ni izgubil nobenega od najpomembnejših nogometašev, povsem drugačna situacija pa je pri Aston Villi. Morgan Rogers je v Chelsea prestopil za kar 138 milijonov, Youri Tielemans pa je v zameno za 41 milijonov oblekel dres Manchester Uniteda.
Bilo je še nekaj odhodov, pa tudi število prihodov. Moštvo je za 60 milijonov okrepil Johan Manzambi, ki se je izkazal na svetovnem prvenstvu in nato zapustil Freiburg, iz Wolverhamptna, ki je minulo sezono izpadel iz Premier lige, pa se je za 40 milijonov pridružil Joao Gomes. Kot posojen igralec je ekipo okrepil Alejandro Garnacho.
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