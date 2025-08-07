Svetli način
Nogomet

Kdo bo osvojil zlato žogo? Znani so nominiranci

Pariz, 07. 08. 2025 15.28 | Posodobljeno pred 52 minutami

A.M.
2

Revija France Football, ki bo septembra izvedla že 69. podelitev nagrade Ballon d'Or, je objavila seznam nominirancev za zlato žogo, na katerem je 30 nogometašev. Podelili bodo tudi število ostalih nagrad, med drugim tudi trofejo za vratarja leta, kjer je med deseterico nominirancev slovenski reprezentančni kapetan Jan Oblak.

Zlata žoga
Zlata žoga FOTO: AP

Med nominiranci za zlato žogo je 30 nogometašev, za glavnega favorita pa velja Ousmane Dembele, ki je v minuli sezoni v dresu PSG-ja odigral 53 tekem in sodeloval pri 51 zadetkih ter s soigralci osvojil Ligo prvakov, francosko prvenstvo, francoski pokal in francoski superpokal. Bil je najboljši strelec francoskega prvenstva, po koncu sezone pa razglašen za najkoristnejšega posameznika. S strani Uefe je bil izbran tudi za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov.

Nekateri nogometni navdušenci, predvsem navijači Barcelone, verjamejo, da si nagrado zasluži mladi Lamine Yamal. Ta je s katalonskim velikanom osvojil vse tri španske lovorike (prvenstvo, pokal in superpokal), na 55 tekmah pa je sodeloval pri 43 golih. 18-letnik sicer velja za glavnega favorita za nagrado Kopa, ki jo prejme najboljši mladi nogometaš.

Jan Oblak nominiran za vratarja leta

Jan Oblak je z odličnimi predstavami v dresu Atletico Madrida in slovenske izbrane vrste pristal na seznamu najboljših vratarjev. Poleg 32-letnega Škofjeločana so za nagrado Leva Jašina nominirani še Alisson Becker (Liverpool, Brazilija), Yassine Bounou (Al Hilal, Maroko), Lucas Chevalier (Lille, Francija), Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija), Gianluigi Donnarumma (PSG, Italija), Emiliano Martinez (Aston Villa, Argentina), David Raya (Arsenal, Španija), Matz Sels (Nottingham Forest, Belgija) in Yann Sommer (Inter, Švica).

Jan Oblak
Jan Oblak FOTO: Profimedia

Revija France Football bo podelila tudi nagradi za najboljšega trenerja in najboljši klub. Med nogometnimi strokovnjaki so nominirani Antonio Conte (Napoli), Luis Enrique (PSG), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) in Arne Slot (Liverpool), za naziv najboljšega kluba pa se potegujejo Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool in PSG.

Kdo bo osvojil zlato žogo? Znani so nominiranci
Kdo bo osvojil zlato žogo?
Kdo bo osvojil zlato žogo? Znani so nominiranci
nogomet zlata žoga ousmane dembele lamine yamal jan oblak
Vidovšek podaljšal pogodbo z Olimpijo

