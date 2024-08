Šimundža proti Sanchezu, čigavega niza bo konec?

Deset tekem, sedem zmag, trije remiji ob le štirih prejetih zadetkih. To je sijajen izkupiček Victorja Sancheza, odkar se je poleti usedel na ljubljansko klop. Olimpija je v šesti krog vstopila kot vodilna ekipa prvenstva (včeraj sta jo z zmagama sicer začasno prehitela Koper in Mura), a je po uvodnih treh zmagah na zadnjih tekmah le remizirala proti Domžalam (0:0) in Celju (2:2).

Na drugi strani imajo vijoličasti tri točke, a tudi tekmo manj od zmajev, tako da bi jih v primeru zmage ujeli. Za oba kluba derbi ne prihaja v idealnem času, saj ju v četrtek čakata ključna obračuna za uvrstitev v Konferenčno ligo. Maribor bo skušal v Ljudskem vrtu nadoknaditi minimalen zaostanek (0:1) proti Djurgardnu, Olimpija pa bo v Stožicah lovilo drugo zaporedno evropsko jesen. Na Rujevici je proti Rijeki remizirala z 1:1.

Zagotovo imata oba trenerja v mislih tudi že četrtek, saj morebitni uspeh jamči evropske milijone. Zanimivo bo videti, koliko, če sploh, bosta rotirala svoji postavi.