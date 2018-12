Solskjaer začasni, kdo bo stalni trener? Na seznamu tudi legendarni Sir Alex

Vodstvo Manchester Uniteda je minilo potrpljenje, kar se tiče trenerja Joseja Mourinha in je včeraj Portugalca odstavilo. Rdeče vrage bo ta poteza drago stala, saj bodo Mourinhu morali izplačati skoraj 25 milijonov evrov odškodnine. The Special One bo tako odnesel bogato odpravnino in zanesljivo ne bo prav dolgo brez službe.

Po prvih informacijah naj bi moštvo do konca sezone vodil dosedanji pomočnik in klubska legenda Michael Carrick, toda nato se je vodstvo rdečih vragov odločilo za nekdanjega nogometaša Uniteda. Ole Gunnar Solskjaer je glavni trener do konca sezone, za moštvo iz Old Trafforda je igral med letoma 1996 in 2007. V tej sezoni je vodil norveškega prvoligaša Molde, a je pristal na nov izziv.

Seznam kandidatov in uglednih imen iz nogometnega sveta, ki bi utegnili prevzeti rdeče vrage poleti, pa je dolg. V vlogi favorita, tudi na stavnicah, je trenutni trener Tottenhama, Argentinec Mauricio Pochettino, sledita Francoza Laurent Blanc in Zinedine Zidane. To so trije najbolj "vroči" kandidati, omenjajo se tudi imena, kot so Leonardo Jardim, Antonio Conte, Carlos Queiroz in Diego Simeone. Zanimivo je, da se na dnu ponudbe stavnice William Hill pojavi tudi ime legendarnega Sira Alexa Fergusona, vendar je za to zelo malo možnosti, tudi zaradi starosti (konec meseca bo napolnil 77 let) in njegovega ne prav dobrega zdravstvenega stanja v zadnjem času.