Kdo bo selektor? Matjaž Kek (še) ni potrdil ugibanj, začasni bo Primož Gliha?

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović si bo vzel čas za izbiro kandidata, "res dobrega, samozavestnega in z zmagovalno miselnostjo". To možnost je omenil na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, ko je javnosti dan po tekmi s Ciprom (1:1) sporočil, daTomaž Kavčični več selektor. Slovenska reprezentanca bi lahko zadnji dve novembrski tekmi v ligi narodov igrala pod vodstvom obstoječih kadrov. Dnevnik v petkovi tiskani izdaji domneva, da bo morda tekmi doma proti Norveški in v gosteh proti Bolgariji "začasno vodil ravno Primož Gliha, saj je med najbolj izpostavljenimi hišnimi trenerji v nogometni zvezi". Gliha je imel ob prevzemu mlade reprezentance pred štirimi leti podporo Aleksandra Čeferina, nekdanjega predsednika slovenske zveze, zdajšnjega predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa), opozarja Dnevnik in navaja, da je Glihi pogodba z nogometno zvezo potekla po torkovi kvalifikacijski tekmi s Francijo, ko je reprezentanca do 21 let prijetno presenetila z neodločenimi izidom 1:1. Utrip v javnosti glede izbora novega selektorja ne pušča veliko dvomov.