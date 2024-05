Kdo bo sestavljal hrvaško reprezentanco na Euru 2024?

Selektorji morajo sicer do polnoči 7. junija Evropski nogometni zvezi sporočiti končne sezname, na katerih bo od 23 do 26 igralcev. Hrvaški strateg je na seznam uvrstil 26 igralcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prvi vratar Hrvaške bo tudi tokrat Dominik Livaković , ki sicer nastopa za Fenerbahče. Njegovi menjavi bosta Ivica Ivušić in Nediljko Labrović .

Hrvaško izbrano vrsto že nekaj let krasi ena izmed najboljših veznih linij na svetu. V njej tudi tokrat ne gre brez zimzelenega Luke Modrića , ki kljub svojim 38 letom še naprej kaže predstave za najvišji nivo.

Tu so še Josip Juranović , Martin Erlić , Josip Šutalo , Domagoj Vida , Marin Pongračić in Borna Sosa .

Z Modrićem vezni pivotski par ponavadi tvori Marcelo Brozović, ki je poleti zapustil milanski Inter in se podal v nesramno bogat Al-Nassr, kjer je seveda kvaliteta nogometa precej nižja kot v Serie A in Ligi prvakov. Toda pri 31-letniku vsekakor ni dileme, da gre za nogometaša, ki ogromno preteče in bo ob zvezdniku madridskega Reala predstavljal motor hrvaške ekipe.