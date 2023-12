Kdo bo veliki zmagovalec Lige prvakov? Statistična napoved izločilnih bojev

Žreb je mimo in vseh 16 udeležencev izločilnih bojev v Ligi prvakov je dobilo nasprotnike, s katerimi se bodo soočili prihodnje leto. Kot vedno so nekateri pari vsaj na papirju bolj zanimivi od drugih, a v nogometu je vse mogoče in morda bomo marca videli nepričakovan padec enega od velikanov. Za vas smo s pomočjo statističnih gurujev s spletne strani Sofascore pripravili statistično primerjavo vseh, ki še upajo, da bodo 1. junija 2024 na slovitem Wembleyju dvignili najslovitejši klubski pokal na svetu.

Začnimo pri aktualnih prvakih. Manchester City je v svoji skupini slavil na vseh tekmah, saj so brez večjih težav v skupini G padli Leipzig, Young Boys in Crvena zvezda. Skupina objektivno ni bila najkakovostnejša in navidezna sreča "meščanov" se je nadaljevala tudi pri žrebu za osmino finala. Tam jih bo čakal Kobenhavn, ki se je prebil iz skupine A, iz katere sta izpadla velikana Galatasaray in Manchester United. City je zagotovo največji favorit med vsemi pari, a Kobenhavn se ne bo kar tako predal.

Statistična primerjava Kobenhavna in Manchester Cityja FOTO: Sofascore.com

Nadaljujmo s finalisti lanske Lige prvakov. Inter se bo v veliki finale poskušal uvrstiti najprej preko Atletica Madrida našega Jana Oblaka. Italijani so letos v Serie A in Ligi prvakov izgubili zgolj enkrat in njihovo moštvo je v novi sezoni pod taktirko Simoneja Inzaghija v številnih pogledih še močnejše. Atletico je na drugi strani letos malo bolj napadalno naravnan, Antoine Griezmann pa blesti. To je na papirju zagotovo najbolj izenačen dvoboj.

Statistična primerjava Interja in Atletico Madrida FOTO: Sofascore.com

Izjemno zanimiv bo tudi par, v katerem so se znašli lanski italijanski in španski prvaki. Napoli se bo soočil z Barcelono, pri kateri se finančna kriza vse bolj pozna tudi na igrišču. Čeprav so Katalonci iz Skupine H napredovali s prvega mesta, tam niso bili prepričljivi. Doživeli so dva poraza, enega v zadnjem krogu proti Antwerpu. Tudi v španskem prvenstvu ne blestijo in vse glasnejša so namigovanja, da Xavi na tekmah proti Napoliju ne bo več trener Barcelone.

Statistična primerjava Napolija in Barcelone FOTO: Sofascore.com

Real Madrid je poleg Cityja edini, ki je skupinski del zaključil s popolnim izkupičkom. Jude Bellingham naravnost blesti, a Španci iz tekme v tekmo nabirajo vse vse več poškodb. Zadnja žrtev je ta konec tedna bil branilec David Alaba. Na drugi strani je Leipzig edino moštvo v Ligi prvakov z dvema slovenskima predstavnikoma. Kevin Kampl in Benjamin Šeško bosta upala na presenečenje, v resnici pa bi njihovo napredovanje mejilo na čudež, saj so Madridčani z razlogom rekorderji po številu osvojenih pokalov v tem tekmovanju.

Statistična primerjava Leipziga in Real Madrida FOTO: Sofascore.com

Arsenal po prihodu Mikela Artete in posledičnem občutnem povečanju investicij v igralski kader v letošnji sezoni znova blesti. Če je njihovo drugo mesto v lanski sezoni Premier lige bilo presenečenje, je njihovo vodstvo po 17 krogih te sezone nekaj normalnega. Londončani Lige prvakov v svoji bogati zgodovini še niso osvojili. Prihodnje leto pa bo minilo natanko 20 let, odkar je prav to uspelo Portu. Portugalci so v skupini H osvojili enako število točk kot Barcelona, a slabši izidi v medsebojnih obračunih so jih stali prvega mesta. Pogled na statistično primerjavo z Arsenalom napoveduje izjemno napet boj za napredovanje v četrtfinale.

Statistična primerjava Porta in Arsenala FOTO: Sofascore.com

Sledi obračun edinega francoskega predstavnika v izločilnih bojih in Špancev, ki so v tej sezoni Lige prvakov veliko presenečenje. PSG se je iz "skupine smrti" nekako izmuznil mimo Milana in Newcastla, Baski pa kljub občutno manjši investiciji v igralski kader zagotovo ne bodo lahek nasprotnik, saj so skupino D zaključili na prvem mestu pred lanskim finalistom Interjem.

Statistična primerjava PSG-ja in Real Sociedada FOTO: Sofascore.com

PSV bo ponos Nizozemske branil proti nemški Borussii iz Dortmunda. Nemci so presenetljivo bili najboljši v skupini s prej omenjenimi PSG-jem, Milanom in Newcastlom. Kljub napredovanju pa niso bili pretirano prepričljivi v Ligi prvakov, tudi v domačem prvenstvu ne blestijo. Kljub temu bo Borussia zagotovo favorit v tem obračunu.

Statistična primerjava sezon PSV-ja in Borussie Dortmund FOTO: Sofascore.com

Končali bomo z nemško-italijanskim obračunom med Laziom in Bayernom. Nemci so v skupinskem delu tradicionalno prevladovali, Lazio pa se je za napredovanje moral zahvaliti predvsem žrebu pred začetkom sezone. Celtic in Feyenoord preprosto nista bila dostojna nasprotnika in varovanci Maurizia Sarrija bodo svojo igro morali občutno popraviti, če želijo Bavarce presenetiti.