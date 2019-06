Kdo bo zasedel trenerski stolček Chelseaja? Lampard, Mourinho, Benitez,...

Po poročanju nogometnega portala Goal naj bi bil prav nekdanji angleški reprezentant prvi na spisku želja londonskega kluba. Tisti, ki bo zasedel trenerski stolček Chelseaja se bo namreč soočil z velikimi izzivom: po prepovedi Fife v naslednjih dveh prestopnih rokih, v svoje vrste ne bodo smeli pripeljati novih okrepitev. Kazen so si prislužili zaradi nezakonitih prihodov tujih igralcev, ki so bili v času prestopa stari manj kot 18 let. Pravila Fife namreč velevajo, da morajo v tem primeru poleg igralcev v državo oditi tudi njihovi starši, kar pa se v nekaterih primerih ni zgodilo. Pri krovni nogometni organizaciji poročajo, da so kršitve zaznali v 29 od 92 primerih.

Prav kazen povezana z okrepitvami bi najverjetneje lahko odvrnila marsikaterega nogometnega stratega. Med drugim naj bi se prav zaradi tega stolčku odrekel tudi Erik ten Hag, sicer trener Ajaxa. Prepoved skrbi tudi Massimiliana Allegrija, ki se spogleduje z vlogo v Chelseaju, a resneje razmišlja o letu dni počitka.