Kdo drug kot Benzema in Vinicius Jr. poskrbela za Šahtar

Real je pred dvema tednoma v Ukrajini premagal Šahtar s kar 0:5. Na "povratni" tekmi v Madridu pa je bil rezultat veliko bolj tesen, čeprav je beli balet tekmo začel zelo obetavno. Po napaki domače obrambe je v 14. minuti do žoge spretno prišel vztrajni Vinicius Jr., ki jo je hitro podal do izkušenega Karima Benzemaja. Francoz je žogo brez težav poslal mimo nemočnega vratarja gostov. Ukrajincev tokrat vodstvo velikanov iz Madrida ni zmedlo. Vztrajali so in do izenačenja prišli še pred zaključkom prvega polčasa. V 39. minuti je osrednji branilec Šahtarja Mykola Matviienko prodrl po sredini igrišča in lepo podal globinsko žogo do Alana Patricka, ki jo je z ramenom lepo podal do Fernanda. Brazilski napadalec s številko 99 na hrbtu jo je brez obotavljanju močno udaril in dosegel svoj prvi zadetek v Ligi prvakov.