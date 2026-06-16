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Nogomet

Kdo je 40-letni Vozinha, ki je Špance spravljal v obup?

Atlanta, 16. 06. 2026 10.02 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
Ž.Ž.
Vozinha

Reprezentanca Zelenortskih otokov je v ponedeljek prišla do zgodovinske prve točke na svetovnih prvenstvih, in to proti aktualnim evropskim prvakom Špancem. Prvo ime obračuna s Španijo pa je bil vratar male afriške državice, 40-letni Vozinha, ki je navdušil z izjemno predstavo med vratnicama in tudi s svojo nenavadno življenjsko zgodbo.

Eden izmed čarov svetovnega nogometnega prvenstva je tudi ta, da v ospredje stopijo imena, ki sicer ostanejo v senci nogometnih velikanov.

Tokrat je pozornost navijačev ukradel 40-letni Josimar Jose Evora Dias, znan kot Vozinha. Vratar Zelenortskih otokov je s svojimi obrambami Špance spravljal v obup in bil nedvomno ključen za prvo točko Zelenortskih otokov v zgodovini svetovnih prvenstev.

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Kljub temu da so imeli Španci 74 % posest, Afričani pa so se krčevito branili, so slednji na celotni tekmi storili le en sam prekršek.

Vozinha je bil po tekmi navdušen nad uspehom svoje reprezentance in dejstvom, da mu je uspelo svojo mrežo ohraniti nedotaknjeno proti aktualnim evropskim prvakom in enemu izmed favoritov na letošnjem svetovnem prvenstvu.

"O tem trenutku sem sanjal vse življenje. Zelo sem srečen. Vedel sem, da ne bo lahko, pomerili smo se z eno najboljših ekip na svetu in uspelo nam je remizirati. Zelo smo zadovoljni," je za uradno spletno stran prvenstva dejal 40-letnik.

Statistika Vozinhe na tekmi proti Špancem
Statistika Vozinhe na tekmi proti Špancem
FOTO: Sofascore.com

Vozinha je postal tretji najstarejši vratar, ki mu je na svetovnih prvenstvih uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno.

"Vsi so mislili, da smo prišli sem le uživat na svetovnem prvenstvu, ampak ne. Seveda so ekipe, ki jih bomo vedno spoštovali, saj smo šele prvič na mundialu, toda tukaj smo, da tekmujemo in da se borimo za svojo državo," je dodal.

Nagrajen je bil z nagrado za igralca tekme, vse skupaj pa pospremil zelo čustveno, manjkale niso niti solze. "Jokal sem, ker sem odraščal s svojimi starimi starši, na žalost pa jih danes ni tu. Nekaj let pred tem sta umrla, ampak pomenila sta mi vse na svetu. Jokal pa sem tudi zaradi svoje mame. Ni uspela priti sem zaradi težav z vizo. Za vizo smo morali zbrati denar, to nam ni uspelo pravočasno. A želel bi si, da bi bila tu," je bil čustven.

Vozinha je proti Špancem blestel med vratnicama.
Vozinha je proti Špancem blestel med vratnicama.
FOTO: Profimedia

V svet profesionalnega nogometa vstopil šele pri 25 letih

Vozinha je dolgo čakal na svoj debi na svetovnih prvenstvih. S 40 leti in 12 dnevi je postal najstarejši igralec, ki je nastopil na debitantski tekmi svoje države na mundialu.

A senzacija z Zelenortskih otokov je za nogometni uspeh prehodila vse prej kot enostavno pot. "Profesionalni nogomet sem začel igrati pri 25 letih, leta 2012. Za osebo, kot sem jaz, je bilo že prepozno," je dejal Vozinha. "Razmišljal sem o odhodu iz reprezentance, a sem potem zaradi teh sanj o nastopu na mundialu vztrajal."

Vozinha
Vozinha
FOTO: Profimedia

Dodatno oviro pa so mu predstavljale tudi njegove telesne predispozicije."Bil sem eden najboljših vratarjev na svojem otoku, a sem bil nizek. Tudi ko sem dobro igral, me niso izbrali zaradi moje višine," se je spominjal.

Vozinha je leta 2012 zapustil Zelenortske otoke in se pridružil angolskemu klubu Progresso, nato zaigral v moldavskem Kišinjevu, bil nekaj časa brez kluba, nato pa svojo pot nadaljeval na Portugalskem, Cipru in Slovaškem, v letošnji sezoni pa je branil za portugalskega drugoligaša Chaves. A že čez dva tedna bo 40-letnik ostal brez kluba, njegova pogodba s Chavesom se namreč izteče 30. junija.

Vozinha
Vozinha
FOTO: Profimedia

Od kod izvira ime Vozinha?

Precej pozornosti pa je pritegnilo tudi njegovo ime, Vozinha. Vzdevek je prejel od svojih starih staršev, nato pa se ga je odločil obdržati tudi v svetu nogometa.

"Ko sem prišel v Angolo, se je še en vratar imenoval Josimar, in rekel sem si, da nočem biti Josimar II. Če so me na Zelenortskih otokih vsi poznali kot Vozinha, naj bo to moje ime," je pred časom pojasnil v intervjuju za Fifo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odlična predstava Vozinhe in njegova življenjska zgodba sta hitro navdušile tudi številne nogometne navdušence. Vratar z Zelenortskih otokov je namreč postal prava senzacija, kar dokazuje tudi dejstvo, da je 40-letnik čez noč zaslovel tudi na družbenih omrežjih. Če je imel njegov profil na Instagramu še pred tekmo proti Španiji manj kot 50.000 sledilcev, je ta številka le v nekaj urah narasla na skoraj šest milijonov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ne glede na razplet mundiala je tako Vozinha že spisal eno izmed lepših zgodb tega svetovnega prvenstva. Naslednja tekma sicer njegovo reprezentanco čaka v noči z nedelje na ponedeljek, nasproti jim bo stal Urugvaj.

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KOMENTARJI1

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Amor Fati
16. 06. 2026 11.15
A bi ta članek sploh obstajal, če bi včeraj pokasiral tri komade? Verjetno ne.
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