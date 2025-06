Kdo je doslej največ zaslužil na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA?

Manchester City na vrhu

Do zdaj je bilo odigranih 48 tekem, razdeljenih pa je bilo že 632 milijonov evrov. Največ so pričakovano zaslužili evropski velikani. Manchester City je trenutno klub, ki je zaslužil največ - 44 milijonov evrov. Sledijo Real Madrid, Bayern München, PSG, Chelsea in drugi evropski velikani.

Evropski klubi (12 jih nastopa na turnirju) so doslej pobrali kar 362 milijonov evrov – torej 57 % celotnega izplačanega sklada. V povprečju je vsak evropski klub zaslužil 30 milijonov evrov. Pri tem je pomembno omeniti, da je FIFA razdelila kar 448 milijonov v obliki participacijskih nagrad že pred prvim sodniškim žvižgom, dodatnih 184 milijonov pa na podlagi uvrstitev v osmino finala, kar je vsakemu izmed 16 napredujočih klubov prineslo po 6,4 milijona.

Prikrajšani klubi z drugih celin

Čeprav se Inter Miami, Monterrey in Al Hilal še vedno borijo za končno zmago, so jih po zaslužku že prehiteli nekateri izpadli evropski klubi, kot sta Porto ter Atletico Madrid.

Južnoameriški CONMEBOL je s šestimi klubi zaslužil skupno 122 milijonov evrov – v povprečju 20 milijonov na klub. Posebej izstopajo brazilski predstavniki Flamengo, Palmeiras, Fluminense in Botafogo, ki so izgubili le eno izmed 12 skupinskih tekem in so vsi napredovali v izločilne boje.

Za Fluminense in Botafogo je ta turnir finančna prelomnica – vsak je zaslužil 23 milijonov evrov. Za Fluminense to pomeni več kot tretjino letnega proračuna, za Botafogo pa skoraj polovico vseh prihodkov v letu 2023.

Američani s polnimi žepi, a tudi z neznankami

Klubi iz območja CONCACAF, vključno z MLS moštvi, so skupaj zaslužili 61 milijonov evrov. Inter Miami je doslej prišel do 18 milijonov, čeprav je prihodnost razdelitve tega denarja še nejasna zaradi spora med MLS in združenjem igralcev glede bonusov.

Nejc Gradišar in Lionel Messi FOTO: AP icon-expand

Seattle Sounders in Pachuca sta izgubila vse tekme v skupini, a sta kljub temu prejela po 8 milijonov v osnovni participacijski nagradi.

Razdeljeno že ogromno, a največji kosi še prihajajo

Čeprav je že zdaj razdeljenih 632 milijonov evrov, ostaja še veliko v igri. Zmagovalec finala v New Jerseyju bo domov odnesel dodatnih 63 milijonov evrov – samo zmaga v finalu je vredna 34 milijonov. Skupaj bo v zadnjih 15 tekmah razdeljenih še 221 milijonov evrov. Vsaka uvrstitev višje prinaša dodatne milijone – že preboj v četrtfinale bo vreden novih 11 milijonov.