Gvinejec, ki je nekoč zabil Muri, se je izenačil z Lewandowskim

28-letnik letos v povprečju v polno meri na vsakih 44 minut. Velja pa omeniti, da je gol in asistenco prispeval tudi v nemškem pokalu, tako da njegov skupni izkupiček v tej sezoni znaša: 6 tekem, 11 zadetkov, 2 asistenci.

Stuttgart je v petek prišel do četrte zmage v novi sezoni Bundeslige, potem ko je bil s 3:1 boljši od Darmstadta. Pri vseh golih domače ekipe je imel prste vmes že omenjeni gvinejski napadalec – dva je dosegel sam, pri golu za 1:1 pa je sodeloval z asistenco.

Največ igral v Franciji, nase opozoril tudi v Ljudskem vrtu

Napadalec, ki je za Gvinejo za zdaj zbral le osem nastopov in dva zadetka, je nogometno odraščal v Franciji, kjer je dočakal tudi prvo priložnost v članski konkurenci. V drugi francoski ligi je debitiral v dresu Stade Lavalloisa, od koder se je za pol milijona evrov preselil v Lille. Nato je zaigral še za Auxerre, Köln, Amiens in Stade Rennais, ki ga je uradno zapustil to poletje za devet milijonov evrov.