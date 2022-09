Kdo je mladi nogometni biser, ki je povzročil manijo v Radečah?

Zgolj 2000 prebivalcev imajo Radeče, en zelo zastarel nogometni stadion, športno dvorano, ki so jo zgradili s pomočjo samoprispevka, pa vendar se lahko pohvalijo s trenutno najbolj vročim nogometašem v Sloveniji. Le kdo ni še slišal za Benjamina Šeška in njegove neverjetne mojstrovine? V Radečah trenutno vlada prava Šeškomanija, zato smo preverili, kakšni so bili Benjaminovi nogometni začetki in kakšen je bil v šolskih klopeh.

19-letni Benjamin Šeško, profesionalni nogometaš in član slovenske nogometne reprezentance, ki s svojimi mojstrovinami navdušuje nogometni svet, prihaja iz majhnega kraja v Posavju, ki šteje komaj dobrih 2000 prebivalcev. Mnogi za Radeče sploh še niso slišali, a se zna prav na račun izredno obetavnega nogometaša in trenutno člana avstrijskega kluba RB Salzburg to kmalu spremeniti.

O tem, kakšen otrok je bil Benjamin, kakšni so bili njegovi nogometni začetki, pa tudi o tem, kako ponosni so nanj njegovi sokrajani, smo preverili na njegovi osnovni šoli in njegovem prvem nogometnem klubu. Prvi goli in podaje za NK Radeče

icon-expand Mladi Benjamin Šeško je prve nogometne korake naredil na radeškem stadionu. FOTO: NK Radeče

Nogomet mu je bil ves čas zelo blizu, saj je že kot malček spremljal svojega očeta na nogometnih tekmah, prve nogometne korake pa je opravil že v vrtcu, saj se je, kot pripovedujejo domačini, priključil nogometašem prvega in drugega razreda, tako zelo spreten je bil. Kot nam je pojasnil Jernej Čeh, sekretar NK Radeče in prvi Šeškov trener, se je Benjamin klubu priključil kot prvošolec. "Od začetka, ko se je pridružil klubu, je kazal talent," pravi Čeh, njegov talent pa niso opazili le v Radečah, pač pa tudi drugi klubi, saj so tekmovali v tekmovanjih pod okriljem Medobčinske nogometne zveze Celje in tudi na raznih nogometnih turnirjih. "Seveda je pri mlajših selekcijah veliko talentiranih, dejansko pa uspe le majhnemu odstotku nogometašev." Na vprašanje, kakšen je bil do trenerjev in soigralcev, Češko odgovarja, da je bil vedno miren, delaven in prijazen. "Ni bilo nobenih posebnih težav z njim." Na treninge je rad prihajal. "Tudi ko ni imel svojega treninga, je največkrat prišel na igrišče. Ali pa ko je bil trening kakšne druge selekcije, je prišel in streljal na gol, pa tudi metal na koš," se svojega varovanca spominja Čeh. Za NK Radeče je treniral pet let. Vmes je treniral eno sezono v Trbovljah pri Rudarju, takrat za selekcijo U11. Iz Radeč ga je športna pot peljala v Krško, iz Krškega pa nato v NK Domžale. Tam se je slovenska pot končala. Pri zgolj 16 letih se je namreč poslovil od Slovenije in za neverjetnih 2,5 milijona evrov odškodnine odšel v avstrijski Salzburg. Letos poleti pa je sporočil, da prihodnje leto odhaja v avstrijski Leipzig. 24 milijonov evrov vreden prestop, kolikor je za Šeška odštel Leipzig, je postal najdražji v slovenski nogometni zgodovini.

Najljubši klub trenutno najbolj aktualnega in zagotovo najbolj znanega Radečana je španski Real Madrid, njegov nogometni vzornik pa Zlatan Ibrahimović.

Šeško navdušuje na nogometnih zelenicah. Z zadnjima mojstrovinama, ob katerih je marsikdo obnemel, je poskrbel, da je Slovenija obstala v drugem kakovostnem razredu Lige narodov. Navduševal pa je že v domačem klubu. "Vedno je izstopal. Lahko je praktično kadar koli sam odločil tekmo," navdušeno pripoveduje Čeh in dodaja, da je Benjamin ves čas izstopal. "Kljub temu da je bil na začetku leto dni mlajši, je bil najmanj enakovreden leto dni starejšim oziroma je še od večine celo izstopal. Bil je visok za svoja leta (tudi sedaj je visok), hiter in iznajdljiv, predvsem pa je imel za svoja leta že takrat močan udarec."

icon-expand Benjamin Šeško je bil na zadnjih treh tekmah Slovenije vselej med strelci. Njegovi zadetki so reprezentanci priborili ključne štiri točke za obstanek v ligi B. FOTO: m24.si

Kako spreten je, kaže tudi posnetek, ki kroži po spletu in ga je Šeško posnel v eni od športnih oddaj. Na njem Šeško z nogo zbije žogo s košarkaškega obroča. "Ni skrivnost, da rad igra tudi košarko. Še celo njegov agent se je pošalil, da je Benjamin edini igralec, ki je prestopil v drug klub oziroma bil prodan na podlagi košarkarskega posnetka," dodaja Čeh.

V radeškem klubu kar pokajo od ponosa nad dosežki njihovega nekdanjega varovanca. "Seveda smo vsi veseli zanj. Odkar je zapustil klub, ga ves čas spremljamo. Njegov uspeh nas ne preseneča, saj smo verjeli, da mu lahko uspe, v kolikor se določene stvari poklopijo (predvsem, da ni poškodb ipd.)," odgovarja Čeh. Glede Šeškovih vrlin pa pravi: "Če ga pogledamo, kako igra, lahko hitro opazimo, kako hiter in spreten je, še posebej glede na njegovo višino. In to menim, da je njegova največja vrlina. Pa tudi to, kako razmišlja pri 19 letih." Vljuden, skromen in zelo prijeten učenec

Benjamin je izredno skromen in preprost, pravi ravnateljica, kar prikazuje tudi naslednji dogodek: Benjaminov učitelj športa je bil vsa leta Brane Balog. Ko je odhajal v pokoj, so mu na šoli pripravljali presenečenje, zraven pa je sodeloval tudi Benjamin, saj se je podpisal na žogo, ki so jo učitelju podarili v slovo, hkrati pa je za svojega bivšega učitelja z veseljem posnel tudi kratek film.