Kdo je nekdanji nogometaš Reala, ki je še neporažen na klopi Olimpije?

Sanchez je zaključil igralsko kariero leta 2008 pri Elcheju, potem ko je zaradi poškodb nastopil le na redkih tekmah. V svoji karieri je odigral skoraj 500 tekem. Reprezentančno je za Španijo debitiral leta 2000 in do leta 2004 zbral osem nastopov.

Po končani igralski karieri je leta 2010 začel trenersko pot kot pomočnik pri Getafeju. Leta 2015 je postal glavni trener Deportiva, kjer pa ni dosegel pričakovanih rezultatov, saj je ekipa v edini sezoni zabeležila le dve zmagi na zadnjih dvaindvajsetih tekmah. Po kratkem obdobju pri Olympiacosu in Betisu se ni proslavil. V grčiji je na klopi sedel le dve tekmi, na klopi Betisa pa je zdržal 27 tekem in je povprečno dosegel 1.07 točke.

Kasneje je postal glavni trener Malage. Povprečno je dosegel 1.27 točke, odpuščen pa ni bil zaradi slabih predstav njegove ekipe. Klub ga je namreč suspendiral po tem, ko so nepridipravi objavili posnetek takrat 43-letnega Španca, ki je slekel klubsko trenirko in se pred kamero samozadovoljeval. Kljub šestim zaporednim zmagam ga je klub sprva suspendiral, nato pa tudi odpustil. Kasneje je klub tožil. Spor, v katerem je Sanchez menil, da ga kje Malaga nezakonito odpistila, se je končala z izvensodno poravnavo. Sanchez je zaradi incidenta prekinil svojo trenersko kariero.

Španec pogosto uporablja taktične zamisli, ki temeljijo na pozicijski igri in strukturirani izgradnji napada. Značilno za njegove ekipe je, da v izgradnji igre uporabljajo različne formacije, kot so 2-3-2-3 ali 4-1-4-1, kjer se igralci premikajo v 'trikotnikih', da ohranjajo posest žoge in ustvarjajo premoč. Obožuje tudi vratarje, ki imajo dobro tehniko. Sanchez daje velik poudarek tudi na visokem pritisku in protipritisku, kjer njegove ekipe agresivno pritiskajo na nasprotnika, da jih prisilijo v napake in hitro odvzamejo žogo. Ta pristop omogoča hitre prehode v napad in izkoriščanje prostora v nasprotnikovi polovici.