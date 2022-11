Kdo je prva sodnica v zgodovini moških svetovnih prvenstev?

Poleg nje sta na seznamu glavnih sodnic na tem SP še Salima Mukansanga iz Ruande in Yoshimi Yamashita iz Japonske. "Niso tu zato, ker so ženske, ampak ker so sodnice z licenco Fife. Pripravljene so za katerokoli tekmo," so pri dpa citirali izjavo vodje sodniške organizacije pri krovni zvezi Pierluigija Colline.