Nogomet

Pred zadnjim krogom sploh ne vedo, koliko jih izpade

Ljubljana, 20. 05. 2026 17.16 pred 1 uro 2 min branja 5

Jakob Batič
Ob uspehih reprezentance in evropskih avanturah naših klubov se radi primerjamo z največjimi evropskimi državami. Ob prvem razočaranju in posledično praznih tribunah pa sledi boleče spoznanje, da nam do nogometne evropske smetane manjka še veliko. Pogosto se zatakne že pri najbolj osnovnih stvareh, kar razkriva zadnji primer v drugi slovenski ligi, kjer NZS pred zadnjim krogom še vedno ni sporočila, koliko klubov bo izpadlo iz lige.

Goričani so bili dolgo prikovani na dno druge lige, a so zavoljo treh zmag na zadnjih petih tekmah zdaj predzadnji. Ali bo to dovolj za obstanek, ne ve nihče.
Format tekmovanja v 2. SNL je jasen. Prvak si zagotovi napredovanje med elito, drugouvrščeni gre v dodatne kvalifikacije, zadnja dva v 16-članski konkurenci pa izpadeta.

Na boj za obstanek med drugoligaši je letos vplival neslaven konec Domžal. Med drugoligaško konkurenco se je tako za prihodnjo sezono sprostilo eno mesto, saj iz prve lige neposredno ne bo izpadel nihče. Drugoligaši tako vse od 21. januarja, ko so Domžale sporočile izstop iz lige, čakajo, da NZS tudi javno oznani sestavo lige za prihodnjo sezono.

Po naših informacijah je daleč najbolj verjetno, da bo iz druge lige v tretjo izpadel le zadnji klub, a ker to še ni potrjeno, predzadnje mesto (za zdaj) še ne zagotavlja mirnega spanca. Za nameček je usoda hotela, da se bo o predzadnjem mestu odločalo prav v zadnjem krogu. Gorica ima na 15. mestu točko zaostanka za Krškim, kjer bo gostovala v soboto.

Iz obeh klubov so nam sporočili, da na uradno odločitev NZS še čakajo. "Na žalost je to dolgoletna praksa," so poudarili v Krškem, kjer so v podobni situaciji že bili pred dvema sezonama.

Na NZS-ju bodo sestavo druge lige obravnavali po koncu sezone, čeprav je usoda Domžal znana že od konca januarja. Podobno vprašanje kot v drugi ligi je sicer še vedno aktivno tudi v mladinskih selekcijah, kjer NK Domžale prav tako ne igrajo več.
Zavoljo nastale zmede smo na nogometno zvezo naslovili vprašanje, koliko klubov bo v letošnji sezoni izpadlo iz druge lige in ali bo na to vplival tudi propad NK Domžale. Z Brda pri Kranju so odgovorili le, da bo o tem odločal izvršni odbor NZS, kar pa se bo zgodilo šele po koncu sezone.

Poraženec sobotnega obračuna Krško – Gorica tako po koncu sezone še ne bo vedel, v katerem kakovostnem rangu bo igral prihodnjo sezono. Ta primer pa zgovorno priča o tem, da našemu nogometu v primerjavi z uspešnejšimi evropskimi državami še marsikaj manjka. Žal pa to ni le posledica kakovosti na igrišču, temveč tudi vprašljive organizacije ...

Krško je na podobno odločitev NZS čakalo že v sezoni 2023/2024, ko je osvojilo drugo mesto v 3. SNL vzhod.

Takrat je iz prve lige v četrto izpadla Rogaška, posledično pa je sežanski Tabor, predzadnji klub druge lige, obstal. Do zadnjega se je ugibalo, da bi vseeno lahko izpadla dva drugoligaša, pri čemer bi o dopolnitvi druge lige odločal play-off med drugouvrščenima kluboma 3. lige vzhod in zahod, kjer sicer napreduje samo prvak.

 

Vse klubi morajo letos sicer prestati še licenciranje NZS, ki zaradi finančnih obveznosti skrbi predvsem Goričane. 

nogomet 2. snl gorica krško nzs

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Šumsko voče
20. 05. 2026 19.24
Nzs💩💩.liga 1 2 3... pa dotalno seljacka
the kop
20. 05. 2026 19.24
Pa kdo gleda 1 ali sploh 2 ligo?! Naš fuzbal je dolgočasen, termini katastrofa, 4x na leto z istimi ekipami prensi prek tv slabi...
Bezigrad2005
20. 05. 2026 19.20
…mutna posla tko kot vedno…par let nazaj bi iz 2.lige moral takat izpasti Tabor iz Sezane…pa po cudezu ni…nemogoce da po koncu sezone ni jasno koliko klubov izpade…slabajzeri…unicujete SLO nogomet…
RUBEŽ
20. 05. 2026 18.54
Toliko o sposobne predsedniku NZS Mijatoviću. Sramota kdo vodi NZS.
Malo_sutra
20. 05. 2026 19.14
Toliko o nesposodbnosti nogometnih klubov. Poglej v evropi druge pa tretje lige. Bolje obiskane od nase prve. Ti to kaj pove kdo je sposoben ali nesposoben?
