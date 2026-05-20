Pred zadnjim krogom sploh ne vedo, koliko jih izpade

Format tekmovanja v 2. SNL je jasen. Prvak si zagotovi napredovanje med elito, drugouvrščeni gre v dodatne kvalifikacije, zadnja dva v 16-članski konkurenci pa izpadeta.
Na boj za obstanek med drugoligaši je letos vplival neslaven konec Domžal. Med drugoligaško konkurenco se je tako za prihodnjo sezono sprostilo eno mesto, saj iz prve lige neposredno ne bo izpadel nihče. Drugoligaši tako vse od 21. januarja, ko so Domžale sporočile izstop iz lige, čakajo, da NZS tudi javno oznani sestavo lige za prihodnjo sezono.
Po naših informacijah je daleč najbolj verjetno, da bo iz druge lige v tretjo izpadel le zadnji klub, a ker to še ni potrjeno, predzadnje mesto (za zdaj) še ne zagotavlja mirnega spanca. Za nameček je usoda hotela, da se bo o predzadnjem mestu odločalo prav v zadnjem krogu. Gorica ima na 15. mestu točko zaostanka za Krškim, kjer bo gostovala v soboto.
Iz obeh klubov so nam sporočili, da na uradno odločitev NZS še čakajo. "Na žalost je to dolgoletna praksa," so poudarili v Krškem, kjer so v podobni situaciji že bili pred dvema sezonama.
Zavoljo nastale zmede smo na nogometno zvezo naslovili vprašanje, koliko klubov bo v letošnji sezoni izpadlo iz druge lige in ali bo na to vplival tudi propad NK Domžale. Z Brda pri Kranju so odgovorili le, da bo o tem odločal izvršni odbor NZS, kar pa se bo zgodilo šele po koncu sezone.
Poraženec sobotnega obračuna Krško – Gorica tako po koncu sezone še ne bo vedel, v katerem kakovostnem rangu bo igral prihodnjo sezono. Ta primer pa zgovorno priča o tem, da našemu nogometu v primerjavi z uspešnejšimi evropskimi državami še marsikaj manjka. Žal pa to ni le posledica kakovosti na igrišču, temveč tudi vprašljive organizacije ...
