Pred zadnjim krogom sploh ne vedo, koliko jih izpade

Goričani so bili dolgo prikovani na dno druge lige, a so zavoljo treh zmag na zadnjih petih tekmah zdaj predzadnji. Ali bo to dovolj za obstanek, ne ve nihče.

Format tekmovanja v 2. SNL je jasen. Prvak si zagotovi napredovanje med elito, drugouvrščeni gre v dodatne kvalifikacije, zadnja dva v 16-članski konkurenci pa izpadeta.

Na boj za obstanek med drugoligaši je letos vplival neslaven konec Domžal. Med drugoligaško konkurenco se je tako za prihodnjo sezono sprostilo eno mesto, saj iz prve lige neposredno ne bo izpadel nihče. Drugoligaši tako vse od 21. januarja, ko so Domžale sporočile izstop iz lige, čakajo, da NZS tudi javno oznani sestavo lige za prihodnjo sezono.

Po naših informacijah je daleč najbolj verjetno, da bo iz druge lige v tretjo izpadel le zadnji klub, a ker to še ni potrjeno, predzadnje mesto (za zdaj) še ne zagotavlja mirnega spanca. Za nameček je usoda hotela, da se bo o predzadnjem mestu odločalo prav v zadnjem krogu. Gorica ima na 15. mestu točko zaostanka za Krškim, kjer bo gostovala v soboto.

Iz obeh klubov so nam sporočili, da na uradno odločitev NZS še čakajo. "Na žalost je to dolgoletna praksa," so poudarili v Krškem, kjer so v podobni situaciji že bili pred dvema sezonama.