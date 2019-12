Solskjaer ne dvomi, da je United 'večji' od Cityja, Pep vrača žogico

Zadnje desetletje je bilo v Manchestru brez dvoma v znamenju Manchester Cityja, čeprav je Manchester United leta 2011 igral v finalu Lige prvakov in leta 2013 ob slovesu Sira Alexa Fergusona osvojil državni naslov. Vse od tedaj so Fergusonovi nasledniki, na klopi so se že izmenjali David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho in Ole Gunnar Solskjaer, sicer na Old Trafford uspeli pripeljati nekaj kosov srebrnine, a bili daleč od resnega boja za državni naslov, ki je v zadnjih dveh sezonah romal v vitrine mestnega tekmeca Cityja.

Ta je leta 2012, ko ga je vodil še Italijan Roberto Mancini, osvojil težko pričakovano prvo ligaško zvezdico po davnem letu 1968, sledil pa je še državni naslov s Čilencem Manuelom Pellegrinijem(2014) ter zadnja uspeha pod taktirko Katalonca Josepa Guardiole(2018, 2019). Minula sezona je bila za sinje modre sploh zgodovinska, saj so "meščani" pobrali vse domače lovorike. A pred tokratnim mestnim derbijem, v katerega United vstopa s kar 14 točkami zaostanka za sosedi, je Solskjaer prepričan, da "rdeči vragi" ostajajo v prednosti.

Solskjaer: Ni dvoma

Na vprašanje, če je United še naprej "večji klub" od Cityja, je Solskjaer odvrnil: "Ja. Ni dvoma, predaleč zadaj smo (na lestvici, op. a.), a zdaj imamo priložnost, da jih izzovemo in malce nadoknadimo razliko, zato gremo tja zmagat, tja gremo po rezultat, četudi vemo, da bo težko."

Na kasnejši novinarski konferenci pred tekmo je enako vprašanje dobil tudi Guardiola, ki je priznal, da se s trofejami Uniteda njegov City seveda ne more meriti, a opozoril, da je od leta 2016 in njegovega prihoda v Manchester zelo jasno, kdo je boljši.

Guardiola: Za navijače Cityja bo boljši City, za navijače Uniteda pa United

"V času, ki sem ga preživel tukaj, smo bili boljši od Uniteda. Na koncu sezone naše število točk to kaže, zato je bila stanovitnost neverjetna,"je menil Guardiola. "Poslušajte: za Unitedove navijače bodo oni vedno večji klub. Za Cityjeve navijače bo njihov klub vedno največji. Radi imamo naša kluba. Vsak navijač ima rad svoj klub in zato jih podpirajo. Če pogledate vitrine z lovorikami, so oni boljši, o tem ni dvoma. Številke so številke in v tej situaciji so osvojili več naslovov kot mi. A čim dlje poskušamo ostati tam nekje in za navijače Cityja bo Manchester City vedno boljši. Tako kot navijači Uniteda verjamejo, da so boljši."

"Vragi" so v minuli sezoni izgubili oba derbija, bilo je 3:1 in 0:2, City pa bi lahko kot prvi nanizal tri zmage nad Unitedom z dvema goloma razlike po tem, ko je ta podvig med letoma 1978 in 1979 uspel Liverpoolu. Solskjaer si bo seveda želel ponovitve predstave s sredinega obračuna proti Tottenhamu, ko so njegovi varovanci sploh v prvem polčasu nadigrali moštvo povratnika na Old Trafford Joseja Mourinha in z dvema goloma Marcusa Rashforda slavili krvavo potrebno zmago (2:1).

Mladi nogometaši vedo, kaj je Manchester United

"Naš cilj je, da prehitimo ekipe, ki so nad nami. Imamo zmožnosti za to, da nam uspe, imamo ljudi za to, da nam uspe. Zakaj pa ne? Dokler bomo šli v pravo smer in bomo prišli do tja ... Ko bo enkrat napočil ta dan, bo to zelo dober dan," se je v prihodnost zazrl Solskjaer, ki je že večkrat ponovil, da ga na klopi kluba, pri katerem ima status legende, zanima zgolj delo na dolgi rok.

Glede Harryja Maguireja, ki bi lahko po 87 milijonov evrov vrednem prestopu iz Leicester Cityja letos lahko nosil tudi sinje modri dres, je Solskjaer povedal, da je bil drag prestop prej izjema kot pravilo v trenutni usmeritvi kluba.

"Se vam zdim kot nekdo, ki bo zapravil na stotine milijonov funtov za igralca, o katerem ne bi bili povsem prepričani? Kot sem rekel: v teku je obnova, moramo spremeniti kulturo, želiš si takšne, v kateri vlada tista lakota in nesebičnost, ki jo kaže večina teh igralcev. Imamo 'mctominaye' in 'rashforde' in 'lingarde', igralce, ki vedo, kaj je Manchester United,"je dodal Solskjaer.

