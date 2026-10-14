'Kdo je Yamal?' Mladi zvezdnik odgovoril na igrišču, nato pa pokazal še drugo plat

Pred tekmo je na družbenem omrežju X zaokrožil posnetek, v katerem Mario Lemina ob vprašanju o Yamalu odgovori: "Kdo je Yamal?" Izjava je hitro pritegnila pozornost navijačev, po tekmi pa je dobila precej zanimivejše nadaljevanje. Barcelona je v Istanbulu sicer slabo vstopila v tekmo in se znašla v zaostanku, a je nato pokazala svojo kakovost ter tekmo dobila s 4:1. Lamine Yamal je bil eden najpomembnejših členov preobrata, izbran pa je bil tudi za igralca tekme. Z dvema asistencama je še enkrat dokazal, da kljub mladosti že igra pomembno vlogo v ekipi, ki meri na najvišje cilje.

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Njegova tehnika, pregled nad igro in samozavest z žogo so lastnosti, zaradi katerih ga je težko ustaviti. Ko dobi dovolj prostora, lahko z eno potezo spremeni potek akcije. Tokrat je to znova pokazal na evropskem odru, kjer je pritisk še toliko večji.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Lamine Yamal Profimedia

Lamine Yamal Profimedia

Lamine Yamal Profimedia





A tisto, kar je sledilo po zadnjem sodnikovem žvižgu, je bilo za marsikoga vsaj tako zanimivo kot dogajanje na igrišču. Yamal si je po tekmi vzel čas za fotografiranje z otroci igralcev Galatasaraya. Med njimi so bili tudi otroci Lemine, s katerim se je pred tekmo povezovala zgodba o domnevnem nepoznavanju mladega zvezdnika Barcelone.

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Cilj Barcelone? Vse tri lovorike

Yamal se po zmagi ni ustavil zgolj pri dobri predstavi. Jasno je dal vedeti, da Barcelona v tej sezoni meri zelo visoko. Prepričan je, da lahko katalonski velikan osvoji trojček lovorik, saj verjame v kakovost svoje ekipe in meni, da je Barcelona najboljša ekipa na svetu. Takšne ambicije niso majhne. Osvojiti prvenstvo, pokal in Ligo prvakov v isti sezoni je eden najtežjih podvigov v klubskem nogometu. Toda Barcelona ima igralce, ki lahko odločajo tekme na najvišji ravni, Yamal pa je zagotovo eden tistih, od katerih bodo v prihodnjih mesecih pričakovali največ.