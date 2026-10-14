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Nogomet

'Kdo je Yamal?' Mladi zvezdnik odgovoril na igrišču, nato pa pokazal še drugo plat

Ljubljana, 14. 10. 2026 18.21 pred 1 uro 2 min branja 26

Avtor:
K.I.
Lamine Yamal

Včasih se zgodi, da igralec na vprašanje ne odgovori z besedami, ampak z dejanji. Prav to je uspelo Laminu Yamalu, ki je na tekmi proti Galatasarayu znova pokazal, zakaj je o njem toliko govora. Z odlično predstavo je pomagal Barceloni do zmage, po tekmi pa pozornost pritegnil še z gesto, ki nima veliko skupnega z nogometno statistiko.

Pred tekmo je na družbenem omrežju X zaokrožil posnetek, v katerem Mario Lemina ob vprašanju o Yamalu odgovori: "Kdo je Yamal?" Izjava je hitro pritegnila pozornost navijačev, po tekmi pa je dobila precej zanimivejše nadaljevanje. Barcelona je v Istanbulu sicer slabo vstopila v tekmo in se znašla v zaostanku, a je nato pokazala svojo kakovost ter tekmo dobila s 4:1. Lamine Yamal je bil eden najpomembnejših členov preobrata, izbran pa je bil tudi za igralca tekme. Z dvema asistencama je še enkrat dokazal, da kljub mladosti že igra pomembno vlogo v ekipi, ki meri na najvišje cilje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegova tehnika, pregled nad igro in samozavest z žogo so lastnosti, zaradi katerih ga je težko ustaviti. Ko dobi dovolj prostora, lahko z eno potezo spremeni potek akcije. Tokrat je to znova pokazal na evropskem odru, kjer je pritisk še toliko večji.

A tisto, kar je sledilo po zadnjem sodnikovem žvižgu, je bilo za marsikoga vsaj tako zanimivo kot dogajanje na igrišču. Yamal si je po tekmi vzel čas za fotografiranje z otroci igralcev Galatasaraya. Med njimi so bili tudi otroci Lemine, s katerim se je pred tekmo povezovala zgodba o domnevnem nepoznavanju mladega zvezdnika Barcelone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cilj Barcelone? Vse tri lovorike

Yamal se po zmagi ni ustavil zgolj pri dobri predstavi. Jasno je dal vedeti, da Barcelona v tej sezoni meri zelo visoko. Prepričan je, da lahko katalonski velikan osvoji trojček lovorik, saj verjame v kakovost svoje ekipe in meni, da je Barcelona najboljša ekipa na svetu. Takšne ambicije niso majhne. Osvojiti prvenstvo, pokal in Ligo prvakov v isti sezoni je eden najtežjih podvigov v klubskem nogometu. Toda Barcelona ima igralce, ki lahko odločajo tekme na najvišji ravni, Yamal pa je zagotovo eden tistih, od katerih bodo v prihodnjih mesecih pričakovali največ.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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Lamine Yamal FC Barcelona nogomet Galatasaray Liga prvakov

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KOMENTARJI26

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janezdollar
14. 10. 2026 19.42
Puhoglavi cirkusant...Mbappe je veliko boljši...simpl ko pasulj
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+1
1 0
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
14. 10. 2026 19.44
🐵 pa 4 tekme prepovedi🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+0
1 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
14. 10. 2026 19.44
🐒
Odgovori
0 0
enajstdvanajst1
14. 10. 2026 19.39
ni tako dober kot messi je pa vseeno trenutno najboljši
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 19.32
Nekdo , ki je šel na OI in dobil zlato...to ni nekaj največjega pri nogometu a eni so tudi bili na tako lahkih nogometnih tekmovanjih , pa so samo sodelovali
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+1
1 0
NkMaribor
14. 10. 2026 19.27
Mladi zveznik, ki je očitno precenjen je dober to pa je to.
Odgovori
-7
0 7
U1783851350655
14. 10. 2026 19.24
Kripl ti pa si blesav, prej si pisal da je Mesi prevara zdaj pa še Yamal .
Odgovori
+7
7 0
Virtom
14. 10. 2026 19.20
Luigi če sem napisal 3 1 za Real je povsem irelevantno kje se igra, ker sem napisal za koga…Ne delaj se pametnega.
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 19.28
Ti boš vedel...
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 19.34
Pazi na vejice, da si ne boš nakopal Realista ns grbo on igra PRAVIEGA TOPORIŠIČA
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 19.06
Nekdo, ki je imel pri 18 letih za polovico več naslovov španske lige kot Ronaldo ?
Odgovori
+8
9 1
Virtom
14. 10. 2026 19.06
Danes se bo v Rimu igral PRAVI NOGOMET. Roma je sicer v solidni formi ampak LP je oder Reala, sploh zdaj ko je Diomonde prišel v formo, ne pozabimo pa še na najboljšega na svetu v tem trenutku Mbappeja. Napovedujem 3 1 za Real
Odgovori
-12
1 13
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 19.12
Če igrajo v Rimu , potem 1:3 za Real
Odgovori
+1
3 2
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 19.16
Če belgijski prvak tolče italijanskega prvaka sredi Milana , zakaj pa ne
Odgovori
+3
4 1
NoriSušan
14. 10. 2026 18.55
Najbolsi na svetu
Odgovori
+9
10 1
Virtom
14. 10. 2026 18.48
Kdo je yamal? Z eno besedo prevara
Odgovori
-12
2 14
NoriSušan
14. 10. 2026 18.55
Skoda da vcer nis gledu tekme haha te pa razumem ja ker mu penallpe ni blizu
Odgovori
+8
9 1
Kolllerik
14. 10. 2026 19.00
Boli, boli... Oh kako boli 🤣👍
Odgovori
+6
7 1
drimtim
14. 10. 2026 19.01
Bele hejterje spet grize Barsina zmagoslavna igra.Jokajte ob svoji nemoči.
Odgovori
+6
7 1
mmickica
14. 10. 2026 19.31
Prevara ja. Samo dela se, da je dober, v resnici je ful zanic.🙄🙃🤣
Odgovori
+2
3 1
cripstoned
14. 10. 2026 18.45
Kdo je yamal?? Najbolj nahajpan mladenic, ki igra v najbolj umazanem klubu vseh casov...kdo je yamal? Nahajpan mladenic ki na pomembnih tekmah vselej dokaze da ni tako dober kot ga mediji hajpajo...kdo je yamal?? Naslednja molzna koza preko katerega zadolzena ropalona vlece ogromne denarce preko marketinga itd. ...
Odgovori
-12
3 15
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 18.54
Še en Mario Lemina....
Odgovori
+9
11 2
NoriSušan
14. 10. 2026 18.56
To se pa zmotu pise Yamal ne penalppe
Odgovori
+9
10 1
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
14. 10. 2026 19.46
drž se svojih treh 🐒🐒🐒 v napadu🤣
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 18.38
Nogometna zveza (FA) bo od Arbeloe pokasirala 25.000 funtov zaradi njegovih ostrih besed proti sodnikom v smislu Negreire.
Odgovori
+9
11 2
Kolllerik
14. 10. 2026 18.42
Odlično! Ko bodo sledile številne tožbe, bo denarja za Barco kot bi japko otresel...
Odgovori
+6
9 3
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