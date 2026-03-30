Nogomet

Kdo lahko londonski Tottenham reši pred izpadom iz Premier lige?

London, 30. 03. 2026 15.16 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Roberto De Zerbi

Po tem, ko je vodstvo Tottenhama sporočilo, da je prekinilo sodelovanje s hrvaškim trenerjem Igorjem Tudorjem, se poraja vprašanje, kdo si bo v odločilnem delu sezone upal sesti na trenerski stolček kluba, ki doslej še nikoli ni izpadel iz Premier lige. Klub iz severnega dela Londona se sedem krogov pred koncem angleškega prvenstva nahaja točko nad cono izpada, tako da kdorkoli bo sedel na klop Spursov, ne bo imel lahkega dela.

FOTO: AP

Tottenham bo v aktualni sezoni iskal že tretjega trenerja. Sezono je na klopi Spursov začel Danec Thomas Frank, ki ga je vodstvo kluba zaradi slabih rezultatov v Premier ligi odpustilo 11. februarja. Vodstvo kluba je tri dni po tem, ko so prekinili sodelovanje z Dancem, naznanilo sodelovanje z Igorjem Tudorjem, ki je pred tem sedel na klopi italijanskega Juventusa. Ko je prevzel Tottenham, je bil londonski klub v državnem prvenstvu na 16. mestu. V tem času je klub v Premier ligi vodil na petih tekmah in osvojil le točko. Od vseh ligaških porazov je bil najbolj boleč ravno zadnji, ko so v neposrednem boju za obstanek doma izgubili proti Nottinghamu Forestu z 0:3 in s tem nazadovali na 17. mesto z le točko prednosti pred West Hamom. Po zgolj 44 dneh je dobil odpoved.

FOTO: Profimedia

Glavni kandidant za prevzem trenerskega stolčka londonskega kluba naj bi bil po mnenju otoških medijev Italijan Roberto De Zerbi, s katerim naj bi sklenili petletno pogodbo. De Zerbi, ki je trenutno brez delodajalca, je svojo trenersko pot začel pri italijanskem četrtoligašu Darfu Boariu. Nazadnje je vodil francoski Marseille, s katerim se je sporazumno razšel.

V ožjem krogu kandidatov za novega trenerja se omenja tudi Seana Dycha, ki je nazadnje v Premier ligi vodil Nottingham Forest. Dyche je sicer znan kot trener, ki je znal svoje klube obdržati med angleško elito.

FOTO: Profimedia

Poleg njiju se omenjajo tudi Ryan Mason, Harry Redknapp in Tim Sherwood. Vsi trije naj bi bili pripravljeni sesti na trenerski stolček do konca sezone, medtem ko naj bi se De Zerbi in Dyche dogovarjala za dolgoročno sodelovanje.

Ne glede na to, kdo bo na koncu predstavljen kot novi trener Spursov, bo imel veliko dela, da bo popravil vzdušje v moštvu ter preprečil izpad v Championship.

tottenham tudor de zerbi dyche premier liga nogomet

  • ES Vrtiljak1
  • ES Vrtiljak2
  • ES Vrtiljak3
  • ES Vrtiljak4
  • ES Vrtiljak5
  • ES Vrtiljak6
  • ES Vrtiljak7
  • ES Vrtiljak8
  • ES Vrtiljak9
  • ES Vrtiljak10
  • ES Vrtiljak11
  • ES Vrtiljak12
  • ES Vrtiljak13
  • ES Vrtiljak14
  • ES Vrtiljak15
  • ES Vrtiljak16
  • ES Vrtiljak17
  • ES Vrtiljak18
  • ES Vrtiljak19
  • ES Vrtiljak20
Amor Fati
30. 03. 2026 15.54
Kot je bil oni Tomaš Berdych v tenisu. Neverjetno sposoben, neverjetno talentiran, zmožen biti med najboljšimi na svetu, če ne, celo najboljši na svetu, ampak žal prav vedno preslab proti boljšim nasprotnikom, vsakič, ko se je z njimi pomeril. In ravno zaradi tega ni bil tako uspešen kot bi lahko bil. Kot ima ta klub neverjetno smolo z nasprotniki, je tudi on imel neverjetno smolo s svojimi nasprotniki.
