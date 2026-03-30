Kdo lahko londonski Tottenham reši pred izpadom iz Premier lige?

Thomas Frank je vodil Tottenham od začetka sezone. FOTO: AP

Tottenham bo v aktualni sezoni iskal že tretjega trenerja. Sezono je na klopi Spursov začel Danec Thomas Frank, ki ga je vodstvo kluba zaradi slabih rezultatov v Premier ligi odpustilo 11. februarja. Vodstvo kluba je tri dni po tem, ko so prekinili sodelovanje z Dancem, naznanilo sodelovanje z Igorjem Tudorjem, ki je pred tem sedel na klopi italijanskega Juventusa. Ko je prevzel Tottenham, je bil londonski klub v državnem prvenstvu na 16. mestu. V tem času je klub v Premier ligi vodil na petih tekmah in osvojil le točko. Od vseh ligaških porazov je bil najbolj boleč ravno zadnji, ko so v neposrednem boju za obstanek doma izgubili proti Nottinghamu Forestu z 0:3 in s tem nazadovali na 17. mesto z le točko prednosti pred West Hamom. Po zgolj 44 dneh je dobil odpoved.

Igor Tudor je klub vodil le na sedmih tekmah FOTO: Profimedia

Glavni kandidant za prevzem trenerskega stolčka londonskega kluba naj bi bil po mnenju otoških medijev Italijan Roberto De Zerbi, s katerim naj bi sklenili petletno pogodbo. De Zerbi, ki je trenutno brez delodajalca, je svojo trenersko pot začel pri italijanskem četrtoligašu Darfu Boariu. Nazadnje je vodil francoski Marseille, s katerim se je sporazumno razšel. V ožjem krogu kandidatov za novega trenerja se omenja tudi Seana Dycha, ki je nazadnje v Premier ligi vodil Nottingham Forest. Dyche je sicer znan kot trener, ki je znal svoje klube obdržati med angleško elito.

Sean Dyche je poleg De Zerbija glavni kandidat za trenerski stolček Tottenhama. FOTO: Profimedia