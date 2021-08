Kdo lahko ogrozi Manchester City?

Nova člana elitnega angleškega ligaškega tekmovanja sta poleg Brentforda tudi Norwich City in Watford, od prvokategornikov so se po koncu minule sezone poslovili Fulham, West Bromwich Albion in Sheffield United.

V poletnem prestopnem roku so bili najbolj dejavni na Old Traffordu, kjer domuje Manchester United. Dvajsetkratni angleški prvak, ki je nazadnje slavil v sezoni 2012/13, devetkratni zmagovalec pokala FA in trikratni prvak evropske Lige prvakov je poskrbel za odmevna prestopa v tej sezoni. V svoje vrste je iz Borussie iz Dortmunda zvabil angleškega reprezentanta Jadona Sancha, iz madridskega Reala pa francoskega reprezentančnega obrambnega igralca Raphaela Varana, ki mora opraviti še zdravniški pregled.

Najbližji sosedi rdečih vragov iz stadiona Etihad, ki so lani prepričljivo osvojili angleško prvenstvo, a zato klonili na finalni tekmi lige prvakov proti Chelseaju, so zadržali okostje ekipe iz minule sezone. Nebeško modri dres Manchester Cityja je po desetih letih resda zapustil Argentinec Sergio Agüero, ki se je preselil v Barcelono, nastalo kadrovsko vrzel pa je "v dobro podmazani nogometni mašineriji" španskega strokovnjaka Pepa Guardiole zapolnil Jack Grealish. Meščani so za trenutno enega najbolj vročih angleških nogometašev Aston Villi odšteli kar 118 milijonov evrov.

Liverpool je lani po dolgih 30 letih znova osvojil angleško prvenstvo, v minuli sezoni pa si je šele v izdihljajih tekmovanja izboril nastop v Ligi prvakov, ki jo je doslej osvojil šestkrat, nazadnje v sezoni 2018/19. Karizmatični nemški trener Jürgen Klopp v novi sezoni ne bo mogel računati na Nizozemca Georginia Wijnalduma, ki je odšel v razvpiti PSG, edini novi obraz na Anfieldu je 22-letni francoski osrednji branilec Ibrahima Konate, ki je prišel iz Leipziga. Chelsea je po lanskem turbulentnem prvem delu sezone in odhodu trenerja Franka Lamparda v velikem slogu končal minulo sezono. Lampardova nemška zamenjava Thomas Tuchel je Londončane popeljal do drugega zmagoslavja v evropski Ligi prvakov po letu 2012, na krilih zmage v Portu pa ambiciozno začenjajo tudi novo sezono.