Kdo lahko ponudi največ? Za zdaj le en klub, ki si lahko "privošči" Messija

Vodstvo katalonskega velikana sicer poskuša umiriti vse bolj odločenega Lea Messija, da zapusti vrste Barcelone po naslednji sezoni. Argentinski superzvezdnik je dal jasno vedeti, da je njegov ostanek na Camp Nouu možen le ob korenitejših spremembah v vseh strukturah kluba. Začenši s spremembo na predsedniškem položaju, ki ga še vedno zaseda med igralci in navijači vse bolj nepriljubljeni Josep Maria Bartomeu.

Triintridesetletni kapetan 'Blaugrane' je nedvoumno napovedal svoj odhod iz katalonskega prestolnice, kar je kot prva javnosti sporočila radijska postaja Cadena Ser, ki so ji kasneje sledili še ostali najuglednejši španski mediji. Posledično ni bilo potrebno čakati dolgo na prve odzive tudi v ostalih svetovnih medijih, ki so prepričani, da v tem trenutku obstaja le en klub na stari celini, ki je zmožen plačati za usluge velikega Messija."Leo je očitno nezadovoljen v Barceloni, kar bi utegnil izkoristiti Manchester City. Pri slednjem ne skrivajo visokoletečih ambicij, da bi se z veseljem podali v lov za Messijem. Bo pa potrebno na drugi strani počakati na epilog intenzivnih pogajanj na relaciji Barcelona - Xavi Hernandez, ki bi po koncu aktualne sezone utegnil na trenerskem stolčku zamenjati nedorečenega Quiqueja Setiena. Čeprav se vse bolj zdi, da je Xavi resnično zelo blizu podpisa pogodbe z ljubljenim klubom, bo vseeno potrebno še malce počakati. Kolikor mi je znano, City ne bo čakal na zaključek omenjenih pogajanj okoli novega trenerja Barcelone, ampak bo že v naslednjih dneh na Camp Nou poslal prvo uradno ponudbo," je zapisal priznani novinar Christian Martin, sklicujoč se na zanesljive katalonske in otoške vire.