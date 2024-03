Kdo so 'naši' nogometaši? Odgovor bo marsikoga presenetil

A to ne pomeni, da se jih besede drugih ne dotaknejo vsaj malo. Zgodba o tem, da je Andraž Šporar po svojem prvem velikem prestopu iz Olimpije v Basel kupil Ferrarija, je zdaj postala že tako široko sprejeta, da je postala del njegove javne osebnosti. Klasičen nogometaš bi lahko rekli. Neodgovoren je in ves denar, ki ga služi, bo zapravil še pred upokojitvijo. Ta domneva ne bi mogla biti dlje od resnice. Andraž danes prizna, da si tako luksuznega avtomobila v tistem času v resnici ni mogel privoščiti. A takrat je bil 22-letnik, ki je vstopil v svet blišča in bogastva.

Usoda nogometašev je pač taka, z njo so se na koncu koncev morali tudi sprijazniti, če že želijo služiti milijone zato, ker "zgolj brcajo žogo". Ob sproščenih pogovorih z Andražem Šporarjem , Adamom Gnezdo Čerinom in Benjaminom Verbičem v njihovih domovih, v prisotnosti njihovih otrok in partnerk smo hitro ugotovili, da se dobro zavedajo vsega prej omenjenega. Pravici vsakega navijača, da kritizira njihove predstave na nogometnih zelenicah ne oporekajo. Zavedajo se tudi, da je marsikdo, ki jih najbolj strastno napada, globoko v sebi najverjetneje zelo nezadovoljna oseba.

"Kaj ti pomagajo dobri avti, prestižne ure in dizajnerska oblačila, če pa je v glavi tema ... enako z njihovimi izbirami partnerja." To je bil le en od komentarjev pod številnimi objavami na naši spletni strani o njihovih uspehih in predvsem neuspehih. Tako nekako bi lahko povzeli javno mnenje o v svetu športa mogoče celo najbolj obsojanih nogometaših. Če zmagajo, niso dosegli dovolj golov, če izgubijo niso vredni naše pozornosti. "Nogometni poznavalci" jim vsakič znova sodijo zgolj na podlagi prikazanega na zadnji tekmi, ki si je (recimo bobu bob) najverjetneje niso niti ogledali.

Danes je pri 30 letih starosti popolnoma drugačna osebnost. Jasno je, da je v vmesnih osmih letih odrasel v zrelega in odgovornega očeta. Je discipliniran, delaven, vsaj v interakcijah z nami pošten in prijeten možakar, ki dobro skrbi za svojo ženo Mio, še ne dveletnega sina Julijana in prijaznega kužka Luckyja. Po Atenah se zdaj vozi v majhnem belem avtu, ki mu ga je zagotovil njegov klub Panathinaikos, saj pravi: "V takem kaosu bi bilo nesmiselno voziti kaj drugega." Resno razmišlja tudi o tem kaj bo počel po karieri, saj se zaveda, da denar, ki ga je zaslužil v zadnjem desetletju ne bo zadosten za ležerno poležavanju na plažah sončnih Maldivov. Skratka v Atene smo prišlo obiskati popolnoma normalnega in prijetnega Slovenca. Ob osebnem pogovoru z njim je on tisti, ki nas je spraševal kako smo, o naših izkušnjah, o naših družinah in ves čas je bilo jasno, da to ni počel zgolj iz vljudnosti.

O Benjaminu Verbiču in njegovem osebnem življenju je v minulih letih bilo prelitega ogromno črnila v časopisih. Bil je obsojan do te mere, da je splošna javnost izgubila stik z dejstvom, da je oseba, ki preživlja verjetno najtežje trenutke v svojem življenju in vse to počne v senci svetovnega konflikta in grozne vojne. Vsak je odgovoren za svoja dejanja, a priznati je treba, da je pritisk javnosti nanj v najtežjih trenutkih bil največji, predvsem pa v veliki meri nepošten. On je javna osebnost, vendar je to postal, ker je izbral kariero nogometaša in v njej bil izjemno uspešen.

Zagotovo na naporne treninge ne hodi vsak dan zato, ker bi rad bil zvezdnik, ampak zato, ker ima rad nogomet. Posledično bi moralo biti jasno, da njegovo osebno življenje in njegov odnos z nekdanjo partnerko ni sprejemljiva tema za naslovnice časopisov in spletnih strani. V takem formatu je težko, če ne celo nemogoče pošteno predstaviti obe plati zgodbe. Po odkritem pogovoru z njim je jasno, da je to zanj bila zelo boleča izkušnja, ki pa ga je naučila ogromno in prepričani smo, da je po njej še močnejši, kar je na koncu koncev najbolj pomembno. Predvsem pa je v njegovo življenje vstopil njegov sin, ki mu seveda pomeni vse na svetu.