Kdo so potencialni nasprotniki slovenskih klubov na evropski poti?

Slovenski nogomet bodo v evropskih kvalifikacijah tokrat predstavljali Celje, Maribor in ljubljanska Olimpija ter Bravo. Omenjena četverica si bo poleti skušala priigrati evropsko jesen, jasno pa je že, kdo so njihovi potencialni nasprotniki.

OGLAS

Celje med nenosilci ena izmed najboljših ekip Celjani bodo prvi krog kvalifikacij za Ligo prvakov začeli v vlogi nenosilca. Napredovanje v prvem krogu zagotavlja še vsaj šest evropskih tekem in vsaj 'play-off' kvalifikacij za Konferenčno ligo.

Celjani do drugega naslova državnih prvakov FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Pri žrebu se bo moštvo iz knežjega mesta vsekakor želelo izogniti Slovanu iz Bratislave (Slovaška) in Ludogorcu (Bolgarija). Celjani so se na račun zmage Real Madrida v finalu Lige prvakov že rešili Ferencvaroša (Madžarska) in Qarabaga (Azerbajdžan), ki bosta svojo pot začela v drugem krogu. Med potencialnimi kandidati za oviro v prvem krogu pa so še: Helsinki (Finska), Flora (Estonija), Steaua (Romunija), Klaksvikar (Ferski otoki), Shamrock Rovers (Irska), Lincoln Red Imps (Gibraltar), The New Saints (Wales), Pyunik (Armenija), Riga (Latvija), Petrocub (Moldavija), Ballkani (Kosovo) in Borac Banja Luka (Bosna in Hercegovina). Žreb bo 18. junija, prva tekma pa bo 9. oziroma 10. julija. Elfsborg najmanj zaželen nasprotnik Mariborčanov Maribor bo svojo evropsko popotovanje začel v prvem krogu kvalifikacij za Ligo Evropa. Spisek morebitnih nasprotnikov varovancev Anteja Šimundže je precej krajši, med kandidati je namreč le šest ekip.

Veselje Mariborčanov na tekmi z Olimpijo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Najtežji možni tekmec je vsekakor Elfsborg (Švedska), tu pa so še Botev Plovdiv (Bolgarija), Corvinul Hunedoara (Romunija), Zira (Azerbajdžan), Ružumberok (Slovaška) in Llapi (Kosovo). Mariborčani bodo nosilci tudi v naslednji fazi, v kolikor se seveda prebijejo v drugi krog. Tam se lahko srečajo z naslednjimi ekipami: Kilmarnock (Škotska), Panathinaikos (Grčija), Silkeborg (Danska), Maccabi Petah Tikva (Izrael), Vojvodina (Srbija) in zmagovalci dvobojev prvega kroga, v katerih bodo nosilci Tobol (Kazahstan), Wisla iz Krakova (Poljska), Pafos (Ciper) ter Paks (Madžarska). Žreb bo 18. junija, prva tekma pa 11. julija. Bravo prvič v zgodovini v boju za Evropo Ljubljanski Bravo bo svoje prve evropske kvalifikacije začel v prvem krogu boja za nastop v Konferenčni ligi. Kljub temu, da so šiškarji nenosilci, je med nosilci kar precej zasedb, proti katerim bi lahko Ljubljančani nastopili v vlogi favorita.

NK Bravo FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Morebitni tekmeci Brava so: Žalgiris (Litva), Linfield in Crusaders (Severna Irska), KuPS (Finska), Breidablik (Islandija), Dudelange (Luksemburg), Budućnost (Črna gora), Dinamo Tbilisi (Gruzija), Shkendija (Severna Makedonija), Torshavn (Ferski otoki), Partizani in Tirana (Albanija), Sarajevo (Bosna in Hercegovina), Inter Club d'Escaldes (Andora), Levadia in Paide Linnameeskond (Estonija), Tre Penne in La Fiorita (San Marino), Connah's Quay Nomads (Wales), Milsami Orhei (Moldavija), Liepaja (Latvija), Derry City (Irska), St. Joseph's (Gibraltar) ter Urartu (Armenija). Žreb bo Bravu nasprotnika dodelil 18. junija, svojo prvo evropsko tekmo pa bodo odigrali 11. julija. Olimpija se bo pridružila v drugem krogu Zmaji bodo evropsko popotovanje začeli v drugem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo, kjer se ponašajo z vlogo nosilca. Večina njihovih potencialnih tekmecev še ni znana, saj jih čakajo še dvoboji prvega kroga.

NK Olimpija FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand