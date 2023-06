Kdo vse je zavrnil Savdijce? Japonec rekel ne 160 milijonom, Messi milijardi

V svetu nogometa se cedita med in mleko. Tako vsaj lahko poročajo številni nogometaši, ki so v letošnjem prestopnem roku sprejeli številne ponudbe iz Savdske Arabije. Kljub mamljivim milijonskim ponudbam pa obstajajo tudi igralci, ki so pripravljeni reči ne.

Eden od njih je Japonec Takefusa Kubo, ki kruh trenutno služi v španskem Real Sociedadu. Španski časnik AS poroča, da je krilni igralec, ki naj bi v Sociedadu zaslužil med enim in dvema milijonoma na leto, zavrnil Al Hilalovo neverjetno ponudbo 160 milijonov za štiri sezone. Savdci so poleg ogromne plače za njegov prestop njegovemu klubu bili pripravljeni odšteti dodatnih 60 milijonov evrov odškodnine. Po poročanju AS-a 22-letni Japonec, ki se je v Evropo preselil leta 2019, ko je prestopil v madridski Real, ne želi zapustiti evropskega nogometa in kluba, v katerem se počuti zelo dobro. V lanski sezoni je v dresu Sociedada na 35 tekmah v La ligi dosegel devet zadetkov, na lanskem svetovnem prvenstvu pa je nastopil tudi v dresu japonske reprezentance. Ob številkah, ki se pojavljajo v medijih, in številnih znanih igralcih, ki so sprejeli ponudbe klubov iz Savdske Pro lige, je svetovna zveza profesionalnih nogometašev FIFPro opozorila, da v Savdski Arabiji ni vse rožnato. V zadnjem letu je ta zveza namreč prejela 50 uradnih pritožb nogometašev, ki trdijo, da klubi niso pravočasno poravnali pogodbenih obveznosti. V času velikih sprememb v svetu nogometa smo za vas pripravili seznam nogometašev, ki so milijonom z bližnjega vzhoda odločno rekli ne. Lionel Messi Najbolj odmeven primer na seznamu. Govorilo se je o milijardah, ne milijonih, kljub temu pa je Argentinec ponudbo prej omenjenega Al Hilala zavrnil in sprejel ponudbo ameriškega Inter Miamija. Resnici na ljubo aktualnemu svetovnemu prvaku s finančnega vidika tudi v Ameriki ne bo šlo slabo, saj naj bi se tam, vključno s številnimi sponzorskimi pogodbami, približal arabski ponudbi. icon-expand Gianni Infantino, Lionel Messi in v ozadju katarski šejk Tamim bin Hamad Al Thani FOTO: AP Luka Modrić Legendarni hrvaški reprezentant in eden najboljših vezistov svoje generacije je kljub skoraj 38 letom starosti zavrnil gromozansko ponudbo 200 milijonov evrov za triletno sodelovanje. Odločil se je podaljšati sodelovanje z Realom iz Madrida, kjer bo igral še 12 sezono zapored. Neymar Brazilec v PSG-ju zaradi svoje velikanske plače in rednih poškodb že nekaj časa ni ravno zaželen, kljub temu pa je zavrnil kar 400 milijonov vredno ponudbo iz Savdske Arabije. Čeprav mu redna nakazila iz bližnjega vzhoda niso ravno tuja, naj bi si želel povratka v Barcelono, a finančno stanje Kataloncev mu bo to željo verjetno preprečilo. PREBERI ŠE Brazilski navijač v svoji oporoki vse zapustil nogometašu Neymarju Bernardo Silva Še en portugalsko govoreč nogometaš, čigar plača je svoje življenje začela na bančnih računih, ki domujejo na Arabskem polotoku. Že nekaj let se špekulira o njegovem odhodu in letos ni nič drugače. PSG naj bi se zelo zagrel, ampak izkušnje iz prejšnjih let namigujejo, da bo portugalski vezist naslednjo sezono s Cityjem branil naslov evropskega klubskega prvaka. icon-expand Bernardo Silva FOTO: AP Romelu Lukaku Napadalec Chelseaja je zelo javno naprodaj, a njegova velika želja naj bi bil povratek v Inter, s katerim je v lanski sezoni nastopil v finalu Lige prvakov. Zavrnil naj bi Al Hilalovo ponudbo v višini 25 milijonov evrov na sezono. icon-expand Romelu Lukaku FOTO: AP Olivier Giroud Milanov napadalec kljub 36 letom starosti vrhunskemu nogometu še ne želi pomahati v slovo. Njegova pogodba s klubom iz prestolnice mode se izteče po koncu prihodnje sezone. icon-expand Olivier Giroud FOTO: AP Alvaro Morata Španski nomad, ki pri 30 letih starosti v nobeni sezoni do zdaj ni dosegel več kot 15 ligaških zadetkov, naj bi kljub temu s strani Al-Taawouna prejel ponudbo v vrednosti kar 50 milijonov evrov in jo zavrnil. icon-expand Alvaro Morata FOTO: AP Son Heung-min Za južnokorejskega napadalca Tottenhama, ki se je nedavno čez noč pomladil, naj bi se resno zanimal Al-Ittihad. Njegov odgovor? "Denar mi trenutno ni pomemben, bolj pomembno mi je s ponosom igrati v ligi, ki jo ljubim." icon-expand Heung-Min Son FOTO: AP Sergio Busquets Španski vezist, ki je do letos branil zgolj klubske barve Barcelone, je po zaključku pogodbe v Kataloniji tudi prejel klic s strani Al-Hilala. 34-letnik je ponudbo vljudno zavrnil in sprejel ponudbo Messijevega novega kluba, saj bo Barcelonine plaže zamenjal z Miamijevimi. icon-expand Sergio Busquets, Lionel Messi FOTO: AP Wilfried Zaha Vezistu se je pogodba s Crystal Palaceom zaključila v letošnjem poletju in njegova naslednja destinacija še ni znana. Za reprezentanta Slonokoščene obale naj bi se zagrel PSG, okoli 30 milijonov evrov pa naj bi mu ponudil Al-Nassr, za katerega nastopa tudi Cristiano Ronaldo. Zaha naj bi to ponudbo že zavrnil. icon-expand Wilfried Zaha FOTO: Twitter Jamie Vardy Še en nogometaš, ki je zaslovel v angleški Premier ligi se je po letošnji sezoni s svojim Leicestrom preselil v drugorazredni Championship. Zaradi izpada njegovega kluba v drugo ligo so se zanj zanimali številni klubi iz Savdske Pro lige, še najbolj Khaleej FC. Angleški napadalec naj bi po poročanju The Guardiana brez pomisleka zavrnil vse ponudbe, saj se s svojo družino ne želi preseliti na arabski polotok.