Kean in Dembele z dvojčkom poskrbela za remi Barce in Juveta

Francoz Ousmane Dembele je za Katalonce zadel v 34. in 40. minuti, za Juventus pa je bil v 39. in 51. uspešen Italijan Moise Kean. Barcelona je bila sicer bližje zmagi, v 68. minuti je v razmaku nekaj sekund dvakrat zadela okvir vrat preko Raphinhe in Ansuja Fatija, vendar do spremembe izida ni prišlo. Nova okrepitev blaugrane Poljak Robert Lewandowski, ki ga bodo v klubu uradno predstavili na stadionu Camp Nou 5. avgusta, je v barvah katalonskega moštva igral dobro uro, a se ni vpisal med strelce. To je bila druga tekma poljskega napadalca v barvah katalonskega velikana. Pred tremi dnevi je igral v prvem polčasu tekme proti Real Madridu v Las Vegasu. Četrti el Clasico v zgodovini zunaj Španije se je končal z zmago Barcelone z 1:0. Edini zadetek je dosegel Brazilec Raphinha, prav tako nova okrepitev kluba. Med turnejo po ZDA bo Barcelona odigrala še eno tekmo, ko se bo 31. julija pomerila z New York Red Bulls.