Keane stopil v bran Ronaldu: Zaslužil bi si več, to je nespoštovanje

Manchester City je v nedeljo na mestnem derbiju razbil United s 6:3, potem ko je že ob polčasu visoko vodil (4:0). Poraz soigralcev je nemočno s klopi spremljal Cristiano Ronaldo, ki je letos v Premier League začel samo eno tekmo. Legenda rdečih vragov Roy Keane je prepričana, da je trener Erik ten Hag s tem Portugalci pokazal nespoštovanje. Po njegovem mnenju bi si nogometaš Ronaldovega kova zaslužil več.

icon-expand Erling Haaland in Phil Foden sta dosegla hat-trick, Manchestr United pa je bl na Etihadu ponižan s 3:6. FOTO: AP

Legendarni Roy Keane v svoji karieri na 14 mestnih derbijih v dresu Manchester Uniteda niti enkrat ni izgubil. Takrat so bili rdeči vragi vsaj za kakšen razred nad meščani, a situacija se je v zadnjih letih obrnila na glavo. Poraz na Etihadu je bil tako vse prej kot nepričakovan, navijače Uniteda pa lahko bolj kot nova ničla skrbi način, kako so njihovi ljubljenci "na hitro" razobesili belo zastavo, saj jih je City že v prvem polčasu povsem razbil. Morda bi se odločil drugače, če bi bila tekma v drugem delu bolj tesna, a tako je trener Erik ten Hag vse do konca na klopi držal Cristiana Ronalda, ki je skupaj z nekdanjim soigralcem iz Reala Casemirom le nemočno spremljal nov debakel soigalcev. "Jasno je, da Ronaldo ne bo igral, zato se bo situacija iz tekme v tekmo samo slabšala. Postalo bo grdo," je v studiu Sky Sportsa po tekmi besnel Keane. "United je Ronaldu pokazal nespoštovanje, morali bi mu pustiti oditi, ko je bila za to priložnost. Bizarno je, da so ga zadržali samo zato, da sedi na klopi." 37-letni Portugalec si je poleti odkrito želel odhoda z Old Trafforda, ker ni želel igrati v Ligi Evropa, a naj bi na koncu ostal, ker bojda prave ponudbe ni dobil. Te navedbe je Keane ostro zanikal. "Dobro vem, da je imel vsaj štiri ali pet resnih ponudb," je pojasnil.

icon-expand Roy Keane je stopil v bran nekdanjemu soigralcu. FOTO: AP

'Ni se vrnil v Manchester, da bi na derbiju sedel na klopi' Ten Hag je na novinarsko vprašanje, zakaj Ronalda v nedeljo ni poslal na igrišče, odvrnil, da bi mu s tem – ob tako visoki prednosti domačih – pokazal nespoštovanje, česar si ne zasluži. Keane pa je situacijo videl povsem drugače. "Na igrišče pošlješ tiste, za katere verjameš, da lahko nekaj spremenijo. Prepričan sem, da bi Ronaldo lahko dosegel vsaj kakšen zadetek. Če bi šlo za mladega nogometaša, bi razumel, ampak on jih ima že 37. Seveda bo postal jezen, če se bo tako nadaljevalo," je pojasnil in dodal: "Ni se vrnil v Manchester, da bi na derbiju sedel na klopi." Nekdanji branilec Cityja Micah Richards, ki je bil ob Keanu drugi strokovni gost Sky Sportsa, je bil mnenja, da se ten Hag za Ronalda ni odločil iz obrambnih razlogov. Vedelo se je, da bo City prevladoval, v takšni igri rabiš igralce, ki so pripravljeni izvajati "pressing", bi lahko povzeli besede bivšega angleškega reprezentanta. "To me ne zanima. Koga briga 'pressing', če lahko doseže 20 ali 25 zadetkov na sezono. Lani je bil Ronaldo njihov najboljši strelec," je soigralca med letoma 2003 in 2005 branil Keane.

icon-expand Cristiano Ronaldo je letos v Premier League začel samo eno tekmo, ko je United na gostovanju pri Brentfordu izgubil z 0:4. FOTO: AP

Da so bili ostali slabi, ni kriv Ronaldo Že res, da je bil Portugalec v lanski sezoni daleč najboljši strelec svojega kluba, a ob njem so se ostali nogometaši zdeli slabši, je pripomnila voditeljica studia. Vročekrvni 51-letnik pa je imel hitro pripravljen odgovor: "To, da so bili slabši, je njihov problem, ne Ronaldov. Nikoli nisem imel težav pri igranju z napadalcem, ki je dosegel 25 golov na sezono. Tudi če se nikoli ne bi vrnil v obrambo, če lahko doseže 25 zadetkov, je to dovolj. Kritiziramo ga, ker naj bi bila edina stvar, ki jo počne, doseganje zadetkov." Richars je odvrnil, da nogomet ni samo doseganje zadetkov, Keane pa je odgovoril: "Morda za druge, ampak ne za napadalce." In zaključil: "Imeli so priložnost, da bi odšel, a mu niso dovolili, čeprav so vedeli, da ne bo igral. Zaslužil bi si več."