Keane spet dviguje prah: Samo bog ve, kakšno številko hlač nosi Agüero

Po remiju Manchester Cityja in Liverpoola (1:1) na derbiju kroga v Premier League sta se trenerja Josep Guardiolater Jürgen Kloppzdružila v kritikah razporeda tekmovanja in opozorila na porast števila poškodb. Guardiola je že v zaključku pretekle sezone ostal brez Sergia Agüera, ki je imel težave s kolenom, vse od vrnitve v pogon pa je Argentinec povsem izgubljen.

Najboljši strelec v zgodovini Cityja je za zdaj odigral vsega 178 minut v vseh tekmovanjih, prispeval pa je le en gol, proti Portu v Ligi prvakov. A nato je sledila še poškodba mišice, o kateri je imel gost v studiu televizijeSky SportsRoy Keaneše posebej zanimivo mnenje.

"Moja težava z Agüerom je, da se mi je zdel pretežak, ko se je vrnil. Samo bog ve, kakšno številko hlač nosi. Zdi se debel. Včasih se vrneš po poškodbi in težko tečeš. A običajno igralci potrebujejo dva ali tri tedne, da si povrnejo to hitrost. Skrbelo me je, ko se je vrnil, saj se mi je res zdel pretežak. Vem, da je v teh trenutkih težko, a moraš zagotoviti, da ne pridobivaš teže," se kritik, kot vedno, ni vzdržal Keane.

Walkerja označil za 'idiota'

V družbi legendarnega branilca Liverpoola Jamieja Carragherjain še enega nekdanjega angleškega reprezentanta Micaha Richardsa, ki je nekoč nosil dres drugega velikega rivala Keanovega Uniteda, Manchester Cityja, tudi v nadaljevanju pogovora ni bilo dolgčas. Keane je denimo branilca Cityja Kyla Walkerjaoznačil za "idiota" in ga primerjal s "prometno nesrečo".

"Kako je lahko Mane priigral najstrožjo kazen Liverpoolu? Če pa igra proti idiotu,"je na vprašanje enega od kolegov v studiu odvrnil Keane, ki je sicer pohvalil večne rivale iz Liverpoola in ocenil, da so zanj tudi letos favoriti za svoj sicer šele drugi naslov od ustanovitve Premier League.

"Mislim, da bo City letos zelo težko osvojil prvenstvo. Nobene možnosti ni bilo, da bo ohranil takšen ritem kot v zadnjih dveh ali treh letih, enako velja za Liverpool. Ko pogledaš Cityjevo ekipo in igralce, ki so jih izgubili, a tudi dejstvo, da so v sezono, v kateri naj bi se borili za vse naslove, krenili z dvema srednjima napadalcema ... Agüero pa ima 32 let, pa še težavo ali dve. Da staviš vse na enega napadalca, lahko kriviš le samega sebe. Zakaj se poleti niso okrepili z napadalcem? Zato da nimajo napadalca, lahko krivijo le same sebe. Imeti moraš širok kader, še posebej, če od tebe pričakujejo, da se boš potegoval za vse največje lovorike. Ne vidim možnosti, da bi lahko City letos osvojil naslov."

'Klopp ali Guardiola? Ustrelite me!'

Keane je na vprašanje Richardsa, ali bi kot igralec raje igral za Guardiolo ali Kloppa, tudi odvrnil: "Za nobenega, saj bi potem moral igrati za Liverpool ali City. Ustrelite me!"

Sta pa na svoj račun prišla tudi oba rivala v studiu, saj je Richards ob vsesplošnem krohotu posnel Keana, kako si na obraz nanaša nekaj dodatnih ličil. Kljub temu da v javnosti praviloma nastopa kot nekdo, ki na ličenje ne bi niti pomislil, ima Keane očitno takrat, ko se ugasnejo kamere, tudi nežnejšo plat ...