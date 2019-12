Kek: Vedel sem, kaj me lahko čaka

Že deveto leto zapored Slovenci dan samostojnosti in enotnosti proslavljamo ob zavedanju, da naše nogometne reprezentance v iztekajočem letu ni bilo na velikem tekmovanju, oziroma da je ne bo v prihajajočem. Kje so vzroki in kaj je pričakovati v prihodnje med drugim v izčrpnem pogovoru s selektorjem Matjažem Kekom. Za vas se je trudil novinar 24UR Božidar Bulat.

Matjaž Kek in kapetan reprezentance Jan Oblak FOTO: Damjan Žibert Selektor Matjaž Kek je odgovornost za neuspeh v kvalifikacijah za Euro 2020 prevzel nase. Ob tem obljublja, da bo čas v naslednjem letu preudarno izkoristil in izoblikoval moštvo O tem in še o čem v izčrpnem pogovoru z novinarjem 24UR Božidarjem Bulatom.