Kek: Bile so stvari, ki bi tekmo lahko zapeljale v drugo smer

"Čestitke Švedom. So pa bile stvari, ki bi lahko tekmo zapeljale v drugo smer. 2:0 izgleda kot sigurna zmaga, a bilo je kar nekaj dobrih stvari. Je pa jasno, da je to nek drugi nivo, na katerem moraš izkoristiti priložnosti, ki se ti ponudijo, ob tem pa si ne smeš dovoliti individualnih napak. Narediti takšno enajstmetrovko je tudi stvar izkušenj, kvalitete," je na druženju s predstavniki sedme sile uvodoma povedal Matjaž Kek.

Govoril je tudi o sporni sodniški odločitvi v 36. minuti, ko je Ruddy Buquet hitro pokazal na belo točko, ko naj bi prekršek nad Viktorjem Claessonom storila Jaka Bijol in Miha Blažič. Francoz se ni premislil niti po ogledu VAR-a. Kek pa je dejal, da je sistemu VAR enostavno treba zaupati.

"V prvem polčasu smo s hitrimi prehodi, ko smo namenoma pustili Švede bližje, prišli do dveh priložnosti. V drugem je bil videti voljni moment. V nekem momentu se mi je zdelo, da so Švedi fizično bolj padli, čeprav se je tudi pri nas videlo, da so nekateri igralci po koncu klubske sezone že v rdečem," je nadaljeval slovenski selektor.

V prvem polčasu je imel dve priložnosti Andraž Šporar, v drugem kljub terenski premoči slovenskih strelov ni bilo veliko. Rezervist Benjamin Šeško je meril čez gol, poskus Žana Celarja so Švedi blokirali. "Že tri tekme nismo dali gola. Popolnoma jasno mi je bilo, čeprav nočem tega izpostavljati, da se vidi, da smo izgubili igralca, ki je bil dominanten in v asistencah in v golih. To nadomestiti v eni Sloveniji ... Naši napadalci imajo neko kvaliteto, ampak jim manjka malo odločnosti, predrznosti."