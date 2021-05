Kek: Če hočeš biti reprezentant, moraš dati nekaj več

Kot je napovedal selektor Matjaž Kek, bo v ospredju iskanje nadaljnjih rešitev na mestih srednjih branilcev in v napadu. Nenazadnje bosta tokrat zaradi poškodb manjkala branilca Miha BlažičinKenan Bajrić, ne bo pa niti Davida Tijanića. Obenem je, kot je dejal selektor, še nekaj igralcev s težavami, tudiAmadej Vetrih, zaradi česar sta se na novo priključila še Mario Jurčević in Jan Repas. Tako bo na treningih iskal informacije in preverjal nekatera "novejša" ali nova imena. "Ne govorim o nekih mlajših igralcih, ampak o tistih, ki si z igranjem v klubih zaslužijo vpoklic v reprezentanco," je za uradno spletno stran NZS poudaril Kek in dodal: "Glede na to, da nismo ravno blesteli v napadalnem delu, iščemo rešitve predvsem v tem elementu igre, pa tudi pri 'štoperjih'." Eden tistih, ki so na seznamu vzbudili največ zanimanja, je še najstniški napadalec Benjamin Šeško, ki je nase opozoril z igrami in zadetki v drugi avstrijski ligi. "Ta izbor ni posledica neke trenutne odločitve, ampak daljšega spremljanja. Reprezentanca pač mora biti kar najkakovostnejša. Šeško je eden tistih, ki so nase opozorili z goli, resda v drugi avstrijski ligi, ampak je 'material', tako kot še nekateri drugi, kot soŽan Rogelj, Leo Štulac, Igor Vekić, Žan Zaletel, Sven Šoštarič Karić, pa še nekaj drugih imen je," je pojasnil Kek. Tokrat ima izbrana vrsta na voljo nekaj več dni za treninge, kar je, kot je dejal Kek, več kot dobrodošlo po koncu specifične in zgoščene sezone. A za mnoge igralce obdobje tik po koncu sezone ni idealno. "Če hočeš biti reprezentant, moraš dati nekaj več. Če razmišljaš, da si lahko več časa skupaj, da lahko narediš nekaj, za kar septembra, ko bodo spet tri kvalifikacijske tekme za SP 2022, ne bo časa, potem je to dobrodošlo," je menil Kek.