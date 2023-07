'Če kdo živi v utopiji, da bomo mi umirali v neki lepoti, mu lahko odgovorim – ne'

"Po svoje bi vam raje komentiral, da sem popolnoma nezadovoljen z igro in da imamo kljub temu na računu teh sedem točk," je dejal Matjaž Kek, ki meni, da bi si Slovenija s pristopom zaslužila tudi kakšno točko več. Junija je na gostovanju v Helsinkih najprej izgubila z 0:2 s Finsko, nato pa odigrala 2:2 z Dansko v Stožicah na tekmi, na kateri je imela proti favoritom skupine veliko pobude. Skupaj ima po marčevskih zmagah v Kazahstanu in doma proti San Marinu sedem točk. S tem ostaja v igri za EP, je pa selektor Kek že junija ocenil, da je v zaostanku. Vodita Finska in Kazahstan s po devetimi točkami, Slovenija in Danska jih imata po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa še nima točke.

Kljub zaostanku Kek optimistično zre proti naslednjima tekmama, najprej s Severno Irsko doma 7. septembra in nato tri dni kasneje s San Marinom v gosteh. "Izhodišče pred nadaljevanjem kvalifikacij je takšno, da smo s to pozitivno energijo, ki je bila zaznana na zadnji tekmi v Stožicah, lahko optimistični," je dejal ob robu ponedeljkovega dogodka, na katerem je Nogometna zveza Slovenije predstavila novo mladinsko državno prvenstvo. Pri tem vztraja, da sta ključ do uspeha predanost in vztrajnost. "Samo s totalno predanostjo, s totalno enotnostjo in tisto pozitivno slovensko trmo, energijo, ki nas vodi v vseh športih, ne samo v nogometu, bo nogomet zopet polnil prve strani," je dejal.