Kek: Ne vidim niti ene napake, ki bi jo v tej krizi storil Čeferin

V intervjuju za hrvaški časnik Jutarnji listje Matjaž Kekizrazil bojazen, da "nogomet nikoli več ne bo takšen, kot se ga vsi spominjamo", ocenil pa je tudi delo predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. Njuno sodelovanje je bilo v letih, ko je Čeferin kot predsednik vodil Nogometno zvezo Slovenije (NZS), sicer precej kratko, a je Kek v grosupeljskem pravniku že takrat prepoznal, kako "nabit s pozitivno energijo" in "drzen" je Čeferin.

"Kot predsednik, ki prihaja iz majhne in nevtralne države, v najboljšem primeru samo 'nogometno zanimivejše regije', Čeferin suvereno plava v tej situaciji. Lahko si samo mislimo, kakšnim pritiskom je vse podvržen, 'big five' lige so ogromen biznis in na njihove želje morate biti pozorni, a tako, da se skladajo z navodili epidemiologov,"je za Jutarnji list dejal Kek.

'V vsakem trenutku ohranja nadzor in ve, kaj je njegov cilj'

Čeferin je na čelo Uefe prišel septembra 2016, ko si je predsedniški stolček na volilnem kongresu v Atenah zagotovil s kar 42 glasovi (od 55 možnih). Njegov protikandidat je bil po odhodu legendarnega Francoza Michela Platinija takrat Nizozemec Michael van Praag, dobri dve leti in pol kasneje pa so na 43. Uefinem kongresu Čeferinu soglasno (brez protikandidata) podelili polni štiriletni mandat, potem ko je del prejšnjega že odslužil Platini.

Trenutna kriza, ki jo je povzročila pandemija novega koronavirusa, je močno pretresla temelje svetovnega gospodarstva in posledično tudi športa, po mnenju Keka pa se Čeferin z izzivi spopada praktično brezmadežno.

"Ne vidim niti ene napake, ki bi jo do sedaj v tej krizi storil Čeferin, a to me ne preseneča,"je še povedal Kek."Bil je predsednik Nogometne zveze Slovenije v mojem prvem selektorskem mandatu in takrat sem spoznal, kako je sposoben, nabit s pozitivno energijo, celo drzen v nekaterih situacijah. Človek, ki se ne izmika konfliktom, a v vsakem trenutku ohranja nadzor in ve, kaj je njegov cilj. Dejstvo, da je drugi predsedniški mandat na Uefi dobil brez protikandidata, pove dovolj o tem, kako ga v tej organizaciji cenijo. Slovenija je lahko ponosna, da njen človek upravlja s tako pomembno in vplivno organizacijo."