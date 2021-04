Kek: Čeferin je v najtežjih trenutkih uspel ohraniti mirnost

"Odlično smo odprli kvalifikacije, toda na koncu mini ciklusa treh tekem ne smemo biti zadovoljni. Vse dobro, kar smo naredili proti Hrvaški, smo zbrisali s tem porazom na Cipru. Razočaran sem in jezen hkrati," je priznal izkušeni Mariborčan, ki pa pozitivno ocenjuje predstavo v Sočiju, kjer je ob dobri igri manjkal le pozitivni rezultat. V Nikoziji so na plan prišle stare rane s premalo agresivnosti in pomanjkanja idej v napadu oziroma pri organizaciji igre, kar je posledično spet botrovalo nemoči narediti preobrat po zaostanku proti obrambno strnjeni ekipi. "V Rusiji bi si gotovo zaslužili precej več od tesnega poraza, v Nikoziji pa je bil morda rezultat še najboljši, glede na našo slabo predstavo," je bil brez dlake na jeziku nekdanji strateg Rijeke, s katero je osvojil hrvaško prvenstvo in pokal. Kek je, za Index, govoril tudi o težki situaciji v športu in nogometu nasploh. In deležu Uefinega prvega moža Aleksandra Čeferina. "Menim, da se je dokazal. Ne govorim tega, ker je moj rojak, ker je Slovenec. Mislim, da je v zahtevnih časih za nogomet ohranil mirnost. Bil je tudi malce pozitivno trmast in ni želel, da se prekinja igranje nogometa in tekem na najvišji ravni. Posebej hudi so bili pritiski po tisti famozni tekmi v Bergamu med Atalanto in Valencio. Ni mu lahko, Euro je pred vrati, a ne vemo še, če bodo dovoljeni navijači in kako bo vse skupaj videti. Vse bi dal za tekmo pred gledalci," je še povedal Kek, ki je bil izčrpen v odgovoru, ko je vprašanje steklo o Josipu Iličiću ...