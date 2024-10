'Zaslužena zmaga Norveške, Slovenija že dolgo ni bila tako nebogljena'

OGLAS

"Čestitke in komplimenti Norveški. Zaslužena zmaga, Slovenija že dolgo ni bila tako nebogljena. Česa drugega kot takšen rezultat si nismo zaslužili," je na novinarski konferenci po tekmi v Oslu dejal Kek.

Pojasnil je, da se je vse tisto, kar so pripravljali in o čemer so govorili, porušilo na začetku obeh polčasov. "To so napake, ki se dogajajo, pride tak dan, ampak drugo me skrbi. Govorica telesa. Če ne gremo na glavo, če nismo agresivni, borbeni, nimamo česa iskati proti nikomur. Se pa dogajajo taki dnevi, moramo ostati mirni, objektivni, samokritični. Danes ni bilo dobro, takšnih napak na tej ravni ne sme biti, bilo je premehko in nedorečeno," je nadaljeval Kek.

Slovenija je na 12. medsebojni tekmi z Norvežani vpisala sedmi poraz ob dveh zmagah in treh remijih. To je bil sicer tudi prvi poraz slovenske vrste, potem ko je njen niz neporaženosti trajal 12 tekem (neupoštevajoč poraz proti Portugalski po enajstmetrovkah na EP).

Na vprašanje, ali so kaj na predstavo vplivali tudi poškodbe, bolezni in odhod pomočnika Boštjana Cesarja, je odvrnil, da je vse to res. "Ampak če hočeš biti na ravni, na kateri smo že dokazali, da smo lahko, moraš iti prek tega. Danes si z mano na čelu zaslužimo kritiko. Treba je narediti vse, da bomo čez tri dni v Kazahstanu videti bolje," je povedal Kek. Pristavil je tudi, da so jim Norvežani pokazali, kako je treba igrati. "Resda imajo tudi individualno kakovost, ampak tudi proti takšnim smo že dokazali, da lahko igramo. Fantom polagam na dušo, bodimo samokritični, ker danes si zaslužimo kritiko. Tako bomo težko kam prišli. Je pa res po dolgem času prišel tak večer za našo vrsto," je dejal in se ozrl na prihodnje dni in zahtevno pot v Almaty.

Matjaž Kek na tekmi proti Norveški FOTO: AP icon-expand

"Dve možnosti sta. Da se enostavno predaš ali pa narediš vse na individualni in skupni ravni, da to prečrtamo. Izgubljajo tudi veliki. Mogoče je to dobro opozorilo ob pravem času," je še pojasnil ter zaključil, da bo težava, če iz tega ne bodo nič potegnili. "Ker pri nas je premalo vse, kar je manj kot 100 odstotkov." Slovenija v ligi B in skupini B3 ostaja pri štirih točkah, vodi Norveška s sedmimi, Avstrija je tudi pri štirih, Kazahstan pa pri eni. Prav slednji bo naslednji tekmec slovenske vrste, tekma bo v nedeljo ob 15. uri po slovenskem času.