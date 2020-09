Kek ekskluzivno za Fuzbal: Reprezentanca ne more biti na pogon enega nogometaša

’Pogrešali smo Josipa Iličića, toda moj cilj je, da sestavim ekipo, ki bo lažje pogrešala katerega izmed vrhunskih posameznikov,’ pojasnjuje Matjaž Kek, ki je hkrati navdušen nad ’Jojotovo’ pomočjo. ’Po njegovem obisku v garderobi po tekmi z Grki, sem začutil drugačno, boljšo energijo. Fantom je to pomenilo ogromno.’

Z Matjažem Kekom podrobno o reprezentanci, njenih težavah in možnostih za napredovanje, ciljih in težnjah, o slovenski in hrvaški ligi, evropskem superpokalu in evropskem nogometu sploh:’Nogomet nogometašem! Zato je Bayern trenutno pred vsemi,’trdi Kek.