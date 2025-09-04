Svetli način
Nogomet

'Fantje se dobro zavedajo, koliko milijonov bo na nasprotni strani'

Brdo pri Kranju, 04. 09. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 24 minutami

Avtor
STA
Slovensko nogometno reprezentanco v petek čaka uvodna tekma kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Tekmec v Stožicah bo Švedska, ki jo krasi zvezdniška napadalna vrsta. Njena velika tržna vrednost je po besedah slovenskega selektorja Matjaža Keka lahko le še dodaten motiv za Slovenijo.

"Fantje se dobro zavedajo, koliko milijonov bo stalo na nasprotni strani," je dejal Matjaž Kek o tem, koliko je govora v reprezentanci o napadalni trojki tekmecev Alexandra Isaka, Viktorja Gyökeresa in Anthonyja Elange. Ti so v po zadnjem prestopnem roku na trgu vredni 240 milijonov evrov. "A so že velikokrat pokazali, da jim je pravzaprav vseeno, kdo stoji na nasprotni strani."

Po ocenah selektorja tovrstne številke lahko slovenski izbrani vrsti predstavljajo zgolj dodaten motiv. "Samozavest je ena od vrlin te izbrane vrste," je bil na novinarskem terminu pred zadnjim treningom jasen Kek.

Podobno je na vprašanje švedskega novinarja o napadalcih švedske reprezentance dejal tudi branilec Jaka Bijol. "Zelo dobri so," je odvrnil na kratko in na podvprašanje o vrednosti zadnjih prestopov dodal: "Čestitam jim."

Jaka Bijol je poleti menjal delodajalca. Iz Udineseja se je prebil v Leeds.
Jaka Bijol je poleti menjal delodajalca. Iz Udineseja se je prebil v Leeds. FOTO: Profimeda

V slovenskem taboru se želijo osredotočiti predvsem na lastno igro. "Vsi fantje smo polni samozavesti. Vemo, da lahko igramo proti komur koli. Pripravljeni smo na težkega tekmeca, a hkrati prepričani, da ga lahko zaustavimo," je dejal Bijol.

Namestnik kapetana v izbrani vrti je eden izmed reprezentantov, ki so poleti zamenjali sredino, ob prihodu v Leeds pa v prvi angleški ligi ne dobiva veliko priložnosti. Šestindvajsetletni osrednji branilec je dodal, da se s tem v družbi reprezentance ne obremenjuje, niti ne pričakuje, da bi predstava v državnem dresu vplivala na klubski angažma.

Kek ob tem pričakuje, da bo vendarle za nekatere igralce, ki se v novih klubih še dokazujejo, igranje za reprezentanco dodaten motiv. Prav tako tudi dejstvo, da so Stožice za tekmo kvalifikacijske skupine B, ta se bo začela ob 20.45, razprodane.

nogomet slovenija švedska matjaž kek
Blue Dream
04. 09. 2025 12.33
Treba je priznati da nam skandinavci nikoli niso ležali. Ubistvu so skandinavske ekipe najslabše kar lahko dobimo. Smo pa vedno dobro igrali proti našim sosedom Italjanom zanimivo
wsharky
04. 09. 2025 12.31
+3
bo Benjamin zadel 3x in bo popeljal slovenijo do velike in pomembne zmage
Blue Dream
04. 09. 2025 12.36
nebi bil presenečen.predvidevam da ima formo natempirano za začetek sezone pri MU
Puško v koruzo
04. 09. 2025 12.27
+2
Naš filozof Kek je že pripravljen.
