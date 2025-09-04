'Fantje se dobro zavedajo, koliko milijonov bo na nasprotni strani'

"Fantje se dobro zavedajo, koliko milijonov bo stalo na nasprotni strani," je dejal Matjaž Kek o tem, koliko je govora v reprezentanci o napadalni trojki tekmecev Alexandra Isaka, Viktorja Gyökeresa in Anthonyja Elange. Ti so v po zadnjem prestopnem roku na trgu vredni 240 milijonov evrov. "A so že velikokrat pokazali, da jim je pravzaprav vseeno, kdo stoji na nasprotni strani."

Po ocenah selektorja tovrstne številke lahko slovenski izbrani vrsti predstavljajo zgolj dodaten motiv. "Samozavest je ena od vrlin te izbrane vrste," je bil na novinarskem terminu pred zadnjim treningom jasen Kek.

Podobno je na vprašanje švedskega novinarja o napadalcih švedske reprezentance dejal tudi branilec Jaka Bijol. "Zelo dobri so," je odvrnil na kratko in na podvprašanje o vrednosti zadnjih prestopov dodal: "Čestitam jim."